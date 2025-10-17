Một ngày dưỡng lão 'bán trú' giá 350.000 đồng tại bệnh viện

Dịch vụ được Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM vận hành từ đầu tháng 10, chuyên chăm sóc người cao tuổi theo hình thức bán trú "sáng đi chiều về". Dịch vụ có xe bệnh viện đưa đón tận nhà, tuy nhiên "lớp" đầu tiên hơn 20 cụ chủ yếu được con cháu trực tiếp đưa vào viện. Trong ngày, các nhân viên y tế, kỹ thuật viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trị liệu tinh thần, tạo thú vui chơi giải trí giúp các cụ sống khỏe, sống vui.
Theo TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc bệnh viện, mô hình dưỡng lão này ra đời trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao cho người lớn tuổi ngày càng bức thiết.
Bà Đào Thị Len, 77 tuổi (đứng), cùng kỹ thuật viên hỗ trợ mọi người những bài tập tay. Thông thường các con bận công việc nên phần lớn thời gian bà Len ở nhà một mình. "Chân yếu nên tôi vào đây điều trị luôn, lại có người trò chuyện, chiều về nhà với con cháu là vui rồi", bà Len nói.
Bài tập kéo dài trong 15 phút như đưa tay lên xuống, tay vỗ đùi, chân nhấc lên, nâng cao gối.
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (bìa trái), nhân viên Phòng Công tác xã hội, chia sẻ người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mạn tính, di chứng sau tai biến, chấn thương hoặc suy giảm chức năng. Trong khi đó, người thân bận rộn nên khó chăm sóc cha mẹ, ông bà tại nhà. Mô hình "nội trú ban ngày" vì vậy vừa đáp ứng điều trị - phục hồi chức năng, vừa chia sẻ gánh nặng với gia đình bệnh nhân.
Sau giờ nghỉ trưa, các cụ tập trung tại không gian sinh hoạt chung ở phòng Tâm thể để đọc sách, đánh cờ, vẽ tranh, đan len, nằm ghế massage, uống trà... tùy sở thích.
Bà Len cùng mọi người chơi rút gỗ. Trò chuyện và hỗ trợ các bà chơi, chị Trang cho hay ban đầu có cụ khó chịu, không hợp tác, có người đang tập nhóm bỏ về vì mệt. "Dần mọi người thân nhau, thích thú khi có bạn trò chuyện. Tôi cũng vui vì được các cụ quý mến, chia sẻ kinh nghiệm sống", Trang chia sẻ sau nửa tháng tham gia chăm sóc các cụ.
Bà Khương Thị Hồng chăm chú đọc báo, chia sẻ "thích đọc sách báo trong khi nằm ghế massage".
Bà Hồng hiện ở với một người em cũng đã lớn tuổi, con cái thay phiên nhau đến nhà chăm sóc. "Ở nhà tôi chủ yếu nằm coi tivi rồi uống thuốc, nay vô đây thấy vui hơn, sức khỏe cũng cải thiện", cụ bà 72 tuổi nói.
Chị Diệp Thị Ngọc Hà (áo đỏ) theo dõi kỹ thuật viên đọc sách cho mẹ mình - bà Nguyễn Thị Hoảnh, 77 tuổi. Bà Hoảnh chân yếu phải ngồi xe lăn, không thể vệ sinh cá nhân hay tự ăn uống được. "Ngày nào tôi cũng đưa mẹ tới viện rồi ở chơi đến chiều, thấy mẹ tôi thêm vui vì ngoài được hỗ trợ sức khỏe còn được quen biết với nhiều người", chị Hà cho biết.
Khoảng 15h, mọi người ra ban công bệnh viện tham gia trồng cây, chăm sóc cây trong nửa tiếng.
"Nhìn mấy cây tự mình trồng lớn nhanh, chúng tôi hạnh phúc lắm", bà Đỗ Thị Mùi (bìa trái) nói. Cụ bà 77 tuổi ở một mình gần 20 năm nay nên khi được con cái ngỏ ý đưa vào bệnh viện bà đồng ý ngay.
Bà nói thêm: "Hàng ngày tôi vào đây còn tụi trẻ yên tâm đi làm, lúc nào chúng về thì ghé viện đón tôi thôi".
16h30, anh Trương Ngọc Tiến, 34 tuổi, đến bệnh viện đón mẹ về nhà. Anh cho hay: "Mẹ được bệnh viện lo nên tôi yên tâm làm việc nuôi vợ con và đảm bảo sức khỏe tinh thần của mẹ tốt nhất".
Mỗi ngày trước khi các cụ về nhà, bác sĩ tổng kết tình trạng sức khỏe, hẹn công việc cho lịch buổi sau. Chi phí trọn gói một ngày 350.000 - 520.000 đồng nếu bệnh nhân không có BHYT, có tập luyện với sự hỗ trợ của robot hay không. Người có BHYT được bảo hiểm thanh toán theo diện nội trú ban ngày, phần còn lại do bệnh nhân chi trả. Bệnh viện cũng áp dụng công nghệ số trong quản lý đưa đón, hồ sơ điện tử và theo dõi sức khỏe tại nhà qua ứng dụng Dr Home.
Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM là bệnh viện chuyên khoa hạng một trực thuộc Sở Y tế, đầu ngành về phục hồi chức năng tại thành phố và khu vực miền Đông, Tây Nam Bộ.
Quỳnh Trần