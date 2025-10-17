Một ngày dưỡng lão 'bán trú' giá 350.000 đồng tại bệnh viện

Dịch vụ được Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM vận hành từ đầu tháng 10, chuyên chăm sóc người cao tuổi theo hình thức bán trú "sáng đi chiều về". Dịch vụ có xe bệnh viện đưa đón tận nhà, tuy nhiên "lớp" đầu tiên hơn 20 cụ chủ yếu được con cháu trực tiếp đưa vào viện. Trong ngày, các nhân viên y tế, kỹ thuật viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trị liệu tinh thần, tạo thú vui chơi giải trí giúp các cụ sống khỏe, sống vui.

Theo TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc bệnh viện, mô hình dưỡng lão này ra đời trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao cho người lớn tuổi ngày càng bức thiết.