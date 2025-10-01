Dịch vụ chăm sóc người già 'sáng đi chiều về' 350.000 đồng một ngày

TP HCMVới chi phí từ 350.000 đồng mỗi ngày, được Bảo hiểm y tế (BHYT) đồng chi trả, Bệnh viện Phục hồi chức năng ra mắt mô hình chăm sóc người cao tuổi "sáng đi chiều về".

"Điều trị ban ngày - sáng vào viện, chiều về nhà - nhằm giúp người cao tuổi vừa được chăm sóc y tế, vừa được trị liệu tinh thần để sống khỏe, sống vui mỗi ngày", TS.BS Phan Minh Hoàng, giám đốc bệnh viện, nói tại lễ ra mắt ngày 1/10. Mô hình ra đời trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao cho người lớn tuổi ngày càng bức thiết.

Chi phí trọn gói một ngày dao động khoảng 350.000-520.000 đồng nếu bệnh nhân không có BHYT, tùy có tập robot hỗ trợ hay không. Với người có BHYT, quỹ bảo hiểm thanh toán theo diện nội trú ban ngày, phần còn lại do bệnh nhân chi trả.

Một ngày điều trị bắt đầu lúc 8h với đo dấu hiệu sinh tồn, khởi động nhẹ, sau đó là các buổi vật lý trị liệu và phục hồi kỹ năng sinh hoạt, xen kẽ nghỉ ngơi và ăn nhẹ. Trước bữa trưa, bệnh nhân tham gia âm ngữ trị liệu, rèn luyện nhận thức hoặc trị liệu tâm lý nhóm. Buổi chiều dành cho các bài tập vận động nâng cao, trò chơi, âm nhạc, nghệ thuật, kết thúc bằng giáo dục sức khỏe và hướng dẫn tập tại nhà. Khoảng 16h, bác sĩ tổng kết tình trạng, hẹn lịch buổi sau, bệnh nhân được xe đưa về.

Người cao tuổi tại Phòng tâm thể với không gian sinh hoạt nhóm thoáng đãng, có thể tham gia đọc sách, đánh cờ, vẽ tranh, đan len, nằm ghế massage, uống trà... Ảnh: Hoàng Vân

Theo bác sĩ Hoàng, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mạn tính, di chứng sau tai biến, chấn thương hoặc suy giảm chức năng. Nếu chỉ dùng thuốc mà thiếu phục hồi chức năng, họ dễ mất độc lập. Trong khi đó, lớp trẻ bận rộn nên khó chăm sóc cha mẹ, ông bà tại nhà. Mô hình nội trú ban ngày vì vậy vừa đáp ứng điều trị - phục hồi chức năng, vừa chia sẻ gánh nặng với gia đình. Hình thức đưa đón tận nơi giúp giảm khó khăn đi lại, đồng thời tiết kiệm chi phí, giảm áp lực quỹ bảo hiểm và hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện - yếu tố quan trọng với người già vốn có sức đề kháng kém.

BS.CK1 Đinh Quang Thanh, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, cho biết mỗi bệnh nhân có một kế hoạch chăm sóc cá nhân do nhóm đa ngành xây dựng, điều chỉnh phác đồ liên tục. Bữa ăn trong ngày được thiết kế phù hợp từng bệnh lý nền, dưới sự tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Người bệnh còn được làm xét nghiệm, siêu âm, điện tâm đồ... theo chỉ định, đánh giá sức khỏe định kỳ. Bệnh viện cũng áp dụng công nghệ số trong quản lý đưa đón, hồ sơ điện tử và theo dõi sức khỏe tại nhà qua ứng dụng Dr Home.

"Đây là mô hình tiệm cận chuẩn Day Hospital/Day Rehabilitation mà nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Đức, Pháp đã áp dụng thành công", bác sĩ Thanh nói. "Người cao tuổi được điều trị toàn diện ban ngày, nhưng vẫn duy trì sinh hoạt cùng gia đình".

Bệnh nhân vẽ tranh tại viện. Ảnh: Hoàng Vân

Ngoài điều trị ban ngày, bệnh viện còn triển khai nhiều hình thức khác như nội trú dài hạn (kể cả chăm sóc cận tử), ngắn ngày (đầu tuần vào viện, cuối tuần về), nhân viên y tế đến chăm sóc tại nhà, quản lý sức khỏe cộng đồng. Đây là những dịch vụ mà viện dưỡng lão tư nhân chưa thể đáp ứng đầy đủ.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM là bệnh viện chuyên khoa hạng một trực thuộc Sở Y tế, đầu ngành về phục hồi chức năng tại thành phố và khu vực miền Đông, Tây Nam Bộ. Năm 2023, bệnh viện đưa vào hoạt động tòa nhà mới đạt chuẩn quốc tế với nhiều khu chức năng hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phục hồi chức năng toàn diện theo chuẩn quốc tế.

Lê Phương