Một ngân hàng quốc doanh tăng mạnh lãi suất tiết kiệm lên 6%

Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng 100% vốn nhà nước Agribank vừa tăng 0,7 điểm % lên 6% - mức cao nhất hai năm.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa tăng mạnh từ 0,2% đến 0,7% ở tất cả kỳ hạn với biểu lãi suất trực tuyến.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng tăng 0,2% lên mức 3,2-3,7%. Lãi suất từ 6 tháng trở lên tăng mạnh 0,7%. Trong đó, lãi suất tiền gửi với khoản tiền gửi từ 12 tháng lên mức 6%.

Đây là mức lãi suất cao nhất của Agribank kể từ cuối 2023 đến nay. Với đợt điều chỉnh mới này, lãi suất của Agribank cao hơn đáng kể so với 3 nhà băng quốc doanh còn lại. Hiện, lãi suất huy động 3 nhà băng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV và Vietinbank vẫn duy trì ở mức 5,2-5,3% một năm.

Thông thường, các nhà băng quốc doanh có xu hướng điều chỉnh và niêm yết lãi suất tương tự nhau, với mức chênh lệch 0,1-0,3%. Do đó, không loại trừ khả năng các nhà băng quốc doanh còn lại cũng sẽ sớm điều chỉnh biểu lãi suất. Trước đó, từ cuối năm ngoái, 4 nhà băng quốc doanh cũng đồng loạt tăng lãi suất huy động sau một năm giữ

Người dân giao dịch tại chi nhánh của ngân hàng tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo giới phân tích, tốc độ huy động vốn hiện chậm hơn so với cho vay, tạo áp lực tăng lãi suất huy động trên diện rộng, từ đó sẽ tác động lên lãi suất cho vay. Mới đây, "ông lớn" Vietcombank cũng vừa tăng mạnh lãi suất cho vay với nhóm khách vay mua nhà, đặc biệt với các khoản vay mới.

Trong khi đó, tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Ngân hàng Quân đội (MB) đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được duy trì hợp lý với từng ngành được ưu tiên.

"Những ngành có mức độ rủi ro cao sẽ không thể áp dụng lãi suất thấp, tuy nhiên nhìn tổng thể, mặt bằng lãi suất của nền kinh tế cần được giữ ở mức hợp lý nhằm cân bằng giữa huy động vốn và kích thích đầu tư, tiêu dùng", ông cho biết.

Quỳnh Trang