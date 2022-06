Một mình khám phá Huế với 2,4 triệu đồng

Lần đầu tiên du lịch một mình, Thảo chọn Huế là điểm đến do đánh giá chi phí rẻ, đồ ăn ngon và người dân thân thiện.

Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 2000, sinh viên năm cuối ĐH Thủy Lợi Hà Nội, có chuyến đi một mình tới Huế vào đầu tháng 6. Trước khi lên đường, Thảo hình dung sẽ rất buồn chán vì Huế trong mắt cô là mảnh đất khá buồn, ít trải nghiệm ngoài danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, do trong giai đoạn stress, thấy nhiều người đăng ảnh làng hương Thủy Xuân đẹp mà rủ ai cũng ngập ngừng, Thảo quyết định độc hành. Ngoài ra Thảo cũng đánh giá Huế là địa điểm dễ đi lại từ Hà Nội, chi phí rẻ, người dân thân thiện, phù hợp để đi một mình.

Dưới đây là kinh nghiệm khám phá Huế từ Hà Nội của Thảo trong 2 ngày một đêm với 2,4 triệu đồng.

Lịch trình

Thảo lên đường từ tối chủ nhật để đến nơi vào thứ 2, tránh cuối tuần đông khách. Thảo chọn xe khách cho chuyến đi để tiết kiệm chi phí. Cô đặt trước chiều đi, tùy thuộc vào tình hình sức khỏe sẽ đặt máy bay chiều về hay không. Tuy nhiên, do trải nghiệm đi xe khách tốt nên Thảo quyết định đi cả hai chiều đều bằng ôtô.

Thảo check in tại làng hương Thủy Xuân.

Ngày đầu tiên, Thảo tham quan làng hương Thủy Xuân, lăng Minh Mạng và lăng Khải Định. Cô chọn lịch trình như vậy do 3 địa điểm gần nhau theo hình vòng cung. Tại làng hương, cô dự định tới quán mệ Tuyết do nhiều người giới thiệu nhưng đi buổi sáng bị ngược nắng nên Thảo ghé quán mệ Hoa. Vì thấy Thảo đi một mình, mệ Hoa nhờ một người hàng xóm sang chụp ảnh cho cô. Sau đó, Thảo tham quan lăng Minh Mạng và lăng Khải Định. Lăng Khải Định là địa điểm mà Thảo yêu thích nhất trong hành trình khám phá Huế, đông khách dù là thứ hai. "Đó là một nơi thật sự rất đẹp mà mình không biết dùng từ nào để có thể diễn tả", Thảo nói.

Buổi tối, Thảo ghé qua bến thuyền, đi một vòng cầu Trường Tiền, lượn qua phố Tây. Vì đi một mình nên 20h30 cô về homestay để đảm bảo an toàn và nghỉ ngơi giữ sức cho ngày tiếp theo.

Ngày thứ hai, Thảo tham quan kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ và chùa Huyền Không. Tại kinh thành Huế, Thảo chỉ tham quan bên ngoài, không vào trong vì đã đi từ chuyến trước. Cô đến đây lúc 6h, không có người nên dễ dàng chụp ảnh, song không thành công vì ngược nắng. Sau khi tham quan hai ngôi chùa, Thảo ăn uống và trở về khách sạn nghỉ ngơi, 18h lên xe để trở về Hà Nội.

Thảo chụp ảnh trước kinh thành Huế từ sớm, lúc này ít du khách.

Thảo cho biết, lịch trình 2 ngày một đêm phù hợp với cô, vừa có nhiều ảnh đẹp mà vừa ăn được nhiều đồ ngon. Với lịch trình này, cô đi hết các điểm và rảnh từ chiều ngày thứ hai để có thể nghỉ ngơi, tránh nóng. Nếu ai muốn khám phá thêm biển, Thảo khuyên nên đi 3 ngày 2 đêm.

Ăn uống

Ẩm thực là thứ mà theo Thảo đến Huế không thể bỏ qua. Cô nhận xét đồ ăn ở Huế đa dạng, rẻ, chỉ khoảng 35.000 đồng đổ lại. Thảo thưởng thức các món bánh canh lóc Sen Xù, gốc bánh bèo bà Cư, chè 67 Trần Hưng Đạo, cà phê muối, bún bò mệ Kéo, cơm hến Hoa Đông, bánh ép Gia Di, bánh mì Trường Tiền O Tho, cà phê Mắt Biếc, bánh cuốn tôm chua mệ Hạnh. Trong đó, Thảo ấn tượng nhất bánh mì Trường Tiền và bánh ép.

Để cân đối được thời gian ăn và chơi, Thảo bắt đầu đi từ sớm để tiết kiệm thời gian, không ngủ dậy muộn, thời tiết mát và ít người. Cô sẽ đi tham quan trước rồi mới về ăn. "Đi nhiều khát mà không đói. Mình luôn ủ sẵn chai nước lạnh", Thảo chia sẻ kinh nghiệm. Cô dành hết thời gian buổi chiều và tối chỉ để ăn uống.

Chi phí và lưu ý

Thảo bỏ ra 2,4 triệu đồng cho chuyến đi, trong đó bao gồm các chi phí xe khứ hồi 650.000 đồng, chỗ ở 750.000 đồng, thuê xe máy 300.000 đồng, vé vào hai lăng tẩm 300.000 đồng, ăn uống 300.000-400.000 đồng. Về chỗ ở, cô lưu ý nên ưu tiên vị trí an toàn, tránh ngõ và đặc biệt phải gần trung tâm. Cô cũng gợi ý nên đặt phòng trực tiếp trên fanpage để được giá rẻ hơn khi đặt qua ứng dụng.

Để có ảnh đẹp khi đi một mình, Thảo mang theo một chiếc tripod chắc chắn, căn góc chuẩn và đặc biệt, giữ tâm lý không ngại ngùng khi mọi người có thể nhìn bằng ánh mắt khác lạ. Ngoài ra, có thể nhờ khách du lịch khác chụp hộ.

Thời tiết ở Huế vào hè nắng nóng nên du khách cần chống nắng cẩn thận, mang theo ô để che nắng và mưa thất thường. Vì các địa điểm ở Huế đều tôn nghiêm nên Thảo ưu tiên chọn các loại váy dài, vừa tiện chống nắng vừa lịch sự.

Thảo chụp ảnh trong lăng Khải Định.

Về kinh nghiệm độc hành, đặc biệt với con gái, Thảo chia sẻ "nên biết nói dối một tí". "Cả chuyến đi ai cũng hỏi mình là sao lại đi một mình, đi một mình buồn lắm, bạn bè đâu hết rồi? Mỗi lần ai hỏi như thế, mình sẽ nói là vào nhà người thân chơi rồi tiện đi tham quan chứ không nói đi một mình, như vậy cảm giác an toàn hơn", Thảo nói.

Lần đầu đi du lịch một mình, Thảo cũng gặp một số kỷ niệm đáng nhớ. Buổi sáng ngày thứ hai khi chụp ảnh ở kinh thành Huế thì tripod bị gãy do bẻ hơi mạnh. "Lúc đó mình nghĩ thôi rồi, cái quan trọng nhất mà gãy thì không biết xoay sở thế nào". Sau đó cô lấy dây buộc tóc buộc lại chỗ gãy và phải tìm cửa hàng để mua keo 502 dán, may mắn dùng lại được như bình thường. Quãng đường từ làng hương đến lăng Minh Mạng, đường bé, vắng, không một bóng người và nhà làm cô thấy lo lắng. "Lúc đó vừa sợ vừa tự nhủ chắc không bao giờ đi du lịch một mình", Thảo nhớ lại. Tuy nhiên, cô không hối hận vì "nên thử một lần bước ra vùng an toàn xem thế nào vì tuổi trẻ mà - mình được phép tự do".

Trung Nghĩa

Ảnh: NVCC