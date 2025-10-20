Một doanh nghiệp tôm tốn gần 200 tỷ đồng đóng thuế đối ứng

Công ty Sao Ta tốn khoảng 193 tỷ đồng vì thuế đối ứng, chịu thêm thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp khiến lợi nhuận 9 tháng bị bào mòn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex - FMC) ghi nhận hơn 6.850 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng đầu năm, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, họ có lãi gộp hơn 743 tỷ đồng, cải thiện thêm 36%.

Tuy doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế 9 tháng chỉ cao hơn cùng kỳ gần 7%, ghi nhận trên 251 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí bán hàng bị đội lên gần gấp đôi, khiến họ tốn gần 511 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính thuyết minh rõ trong số chi phí bán hàng, phần chiếm nhiều nhất là thuế đối ứng với gần 193 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này. Trước đó, Mỹ thông báo sẽ áp thuế đối ứng 20% cho hàng hóa Việt Nam, hiệu lực từ ngày 7/8.

Ngoài thuế đối ứng, Sao Ta còn chịu thêm hai loại thuế liên quan đến xuất khẩu gồm thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, lần lượt gần 98 tỷ và 60 tỷ đồng. Cả hai cùng tăng tương ứng 98% và 158% so với 9 tháng đầu năm trước. Hồi đầu tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố mức thuế chống bán phá giá tôm (AD) với các doanh nghiệp Việt, trong đó Sao Ta và các công ty khác chịu mức 35%.

Theo báo cáo gần đây của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Mỹ là thị trường quan trọng nhất với Fimex. Khoảng 42% doanh thu nửa đầu năm nay của công ty đến từ nước này, tăng đáng kể từ mức 33% năm 2024.

BVSC cũng cho rằng ngành tôm nói chung đang đối mặt với 3 mức thuế quan tại Mỹ gồm thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống lẩn tránh (CVD). Tuy nhiên nhóm phân tích đánh giá mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp lên Việt Nam tương đối khả quan hơn so với con số 46% ban đầu và doanh nghiệp Việt vẫn có thể cạnh tranh với các nguồn cung lớn khác là Ấn Độ, Ecuador hay Indonesia.

Mặt khác, rủi ro lớn còn hiện hữu đối với thuế CBPG do Sao Ta đứng trước nguy cơ bị đánh thuế mức 35%. Ban lãnh đạo Fimex chia sẻ đây là mức thuế sơ bộ và chưa được áp dụng chính thức. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi kết quả chính thức sau khi DOC cử chuyên gia sang làm việc với doanh nghiệp Việt Nam và kỳ vọng kết quả cuối cùng được công bố vào tháng 12/2025.

Công nhân đang làm việc tại nhà máy của Fimex. Ảnh: PAN

Ban lãnh đạo cho biết thêm, Sao Ta đã có đủ hàng tới cuối năm nay. Do còn rủi ro về thuế quan ở Mỹ, họ chủ trương không ký nhiều hợp đồng đi thị trường này, chỉ ký chọn lọc với khách hàng lâu năm. Doanh thu và sản lượng xuất khẩu có thể chậm lại trong nửa cuối năm, do thị trường Mỹ cần thời gian để hấp thụ lượng hàng tồn kho hiện tại.

Sau 9 tháng, Sao Ta hoàn thành hơn 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm. BVSC dự đoán giá bán và sản lượng sẽ khả quan hơn trong năm nay nhưng chi phí bán hàng và quản lý lớn sẽ bào mòn lợi nhuận.

Tất Đạt