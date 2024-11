Một công ty gọi điện quấy rối bị phạt 70 triệu đồng

Công ty VNTel bị Bộ Thông tin và Truyền thông phạt tiền và đình chỉ dịch vụ hai tháng vì thực hiện cuộc gọi rác để đòi nợ.

Quyết định được Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 5/11 và vừa được công bố. Trước đó, Công ty Cổ phần viễn thông tin học Việt Nam (VNTel) bị phát hiện "thực hiện cuộc gọi rác với mục đích bôi nhọ, quấy rối, đòi nợ" vào tháng 7.

Theo Nghị định số 15/2020 và số 14/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đơn vị này bị phạt 70 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ hai tháng.

VNTel được thành lập năm 2015, được giới thiệu là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm dịch vụ về viễn thông, tổng đài VoiP cho khách hàng Việt Nam và quốc tế.

Một người nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nghi quảng cáo trên iPhone. Ảnh: Lưu Quý

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra và phạt nhiều doanh nghiệp về hành vi liên quan đến tin nhắn, cuộc gọi rác.

Hồi tháng 4, ba nhà mạng Viettel, CMC Telecom, FPT Telecom bị phạt mỗi đơn vị 140 triệu đồng vì vi phạm quy định tại điều 9 của Nghị định 91 về chống tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác, bị đánh giá "chưa thực hiện triệt để biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo đến Danh sách không quảng cáo Do Not Call (DCN)". Hồi tháng 9, nhiều công ty cũng bị phạt và thu hồi tên miền, đình chỉ hoạt động dịch vụ do phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác qua tên định danh (brandname).

Thống kê từ hệ thống tiếp nhận phản ánh qua đầu số 5656/156 trong sáu tháng đầu năm đã nhận 479.398 phản ánh. Để tránh bị làm phiền từ tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo sử dụng brandname, người dùng có thể đăng ký vào danh sách không quảng cáo (DNC) thông qua trang khongquangcao.ais.gov.vn, hoặc nhắn tin miễn phí theo cú pháp DNC gửi 5656.

Lưu Quý