Một cốc nước cam chứa bao nhiêu đường?

Tôi thích uống nước cam, nhưng không biết một cốc chứa bao nhiêu đường, ngày nào tôi cũng uống có tốt không? (Đan, 31 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Lượng đường trong một cốc nước cam phụ thuộc vào hàm lượng cam là bao nhiêu, không tính bỏ thêm đường. Trong 100 g quả cam có 9 g đường.

Thông thường, lượng đường chiếm 10% tổng năng lượng nạp vào cơ thể hàng ngày. Ví dụ, trung bình một người mỗi ngày bổ sung 2.000 kcal, trong đó lượng đường không quá 10%, tức 200 kcal. Cứ 1 g đường cung cấp 4 kcal. Như vậy mỗi ngày không nên ăn quá 50 g đường. Tương tự, nếu bạn chỉ ăn tổng 1.600 kcal một ngày thì lượng đường tối đa là 40 g. Người thừa cân, béo phì nên giảm một nửa, tức khoảng 20-25 g đường.

Do đó, bạn nên tìm hiểu lượng đường có trong món mình ăn và cân đối với tổng lượng calo nạp trong ngày. Mỗi ngày có thể uống một cốc nước cam nếu không quá lượng đường cho phép.

Nhìn chung, ăn trái cây là cần thiết, chỉ cần cân đối lại khẩu phần đường trong chế độ ăn hàng ngày là được. Hiểu biết về lượng đường giúp bạn điều chỉnh khẩu phần hàng ngày. Ăn ít đường có thể bị hạ đường huyết, dùng quá nhiều thì tích lũy calo dẫn đến thừa cân béo phì.

Cam là trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Hàm lượng vitamin C rất cao trong cam có thể hỗ trợ kích thích sản xuất các tế bào trắng. Từ đó tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp cơ thể chống lại bệnh tật, và được chứng minh là loại quả có tác dụng chống viêm, chống khối u, ức chế đông máu và chống oxy hóa mạnh.

Nước cam cũng chứa lượng vitamin A, đồng, folate và thiamine (vitamin B1) các chất dinh dưỡng khác giúp các hoạt động của hệ thống miễn dịch luôn ở trạng thái tốt nhất, giúp cơ thể chống lại sự tấn công từ bên ngoài cơ thể.

Nước cam cung cấp vitamin C, folate cùng chất chống oxy hóa giúp tăng miễn dịch, phòng bệnh hô hấp. Ảnh: Bảo Bảo

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Viện Dinh dưỡng Quốc gia