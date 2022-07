Mong sớm ổn định tài chính để chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già

can not support type!!!

Bố mẹ tôi lập di chúc phân chia tài sản và trách nhiệm gia đình cho các con khi tuổi đã cao nhưng còn khỏe mạnh và minh mẫn.

Từ ngày đó cuộc sống vẫn bình lặng trôi đi, giờ bố mẹ yếu dần nhưng vẫn tự sinh hoạt và chăm sóc cửa nhà được. Tôi ngày càng cảm nhận rõ hơn về những mất mát tinh thần mà đến một ngày mình sẽ phải trải qua khi bố mẹ không còn. Từ ngày bố làm di chúc xong, tôi bỗng thấy hoảng hốt và hay suy tư hơn. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để thăm nom và trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn, sợ những tháng ngày khỏe mạnh và vui vẻ của bố mẹ bên con cháu không còn được nhiều. Những kỷ niệm tuổi thơ ùa về bên tôi nhiều hơn, bản thân cũng hay nghĩ về chuyện cũ. Tôi đã có kế hoạch tài chính cá nhân để lo cho gia đình nhỏ, mong muốn được yên tâm nghỉ việc sớm, kịp dành thêm thời gian chăm sóc bố mẹ lúc cuối đời.

>> Luôn trăn trở về cuộc sống của cha mẹ già

Hiện kế hoạch của tôi chưa xong, cũng may bố mẹ đang còn khỏe. Tuy anh trai được thừa hưởng phần lớn tài sản và đã nhận trách nhiệm chăm sóc phần đời còn lại của bố mẹ nhưng anh cũng bận rộn, chưa quan tâm được bố mẹ nhiều. Anh cũng không thể như tôi là con gái có thể tâm sự rủ rỉ và kiên nhẫn với bố mẹ. Tôi chỉ mong bố mẹ may mắn bình an thêm một thời gian nữa. Sau đó tôi không còn vướng bận công việc nên chỉ cần sắp xếp ổn thỏa việc nhà là có thể thường xuyên về quê với bố mẹ nhiều ngày, vui vầy và chăm nom bố mẹ.

Mọi người có mơ ước tự do tài chính để thỏa sức làm những điều mình yêu thích với những ước vọng lớn lao. Tôi không dám mong đến tự do tài chính, chỉ mong mình có khả năng tài chính vững chắc và cơ bản để đảm bảo cho cuộc sống với những nhu cầu vật chất bình thường nhưng an nhàn, thong dong, có thật nhiều thời gian để yên tâm chăm sóc bố mẹ hai bên lúc tuổi già.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc