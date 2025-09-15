Cô giáo cứ thuyết phục tôi đăng ký cho con học Toán bằng Tiếng Anh

Cô liên tục nhấn mạnh đây là cơ hội vàng để con 'nâng cao trình độ quốc tế, chuẩn bị cho toàn cầu hóa.

Trong buổi họp phụ huynh đầu năm học mới tại một trường tiểu học, khi giáo viên chủ nhiệm lớp 4 giới thiệu các môn "Anh Văn - Toán Khoa" (chương trình giáo dục tích hợp, kết hợp việc dạy và học các môn Toán và Khoa học bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) và "Anh văn giao tiếp với giáo viên nước ngoài".

Cô giáo nhiệt tình liên tục sử dụng những lời lẽ thuyết phục, nhấn mạnh rằng đây là cơ hội vàng để con em "nâng cao trình độ quốc tế", "chuẩn bị cho tương lai toàn cầu hóa".

Nhiều phụ huynh, bao gồm cả tôi, cảm thấy bị thúc ép phải đăng ký ngay tại chỗ. Khi một số phụ huynh lên tiếng phản hồi rằng chúng tôi đã cho con học tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ và chỉ mong muốn con tập trung vào chương trình chính khóa, giáo viên vẫn không dễ dàng chấp nhận.

Thậm chí, ngày hôm sau cô còn mời từng em học sinh thuyết phục thêm.

Hiện nay, chương trình học ở cấp tiểu học, đặc biệt là lớp 4, theo khung chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh phải học các môn chính: Toán học, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học (Tự nhiên và Xã hội), Lịch sử - Địa lý, Tin học, Đạo đức, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất và Hoạt động trải nghiệm.

Mỗi môn đều được thiết kế với khối lượng kiến thức, từ các khái niệm toán học cơ bản đến những bài học lịch sử dân tộc, từ kỹ năng viết lách tiếng Việt đến giới thiệu sơ lược về khoa học tự nhiên.

Một ngày học của con tôi bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều, chưa kể thời gian ôn bài buổi tối. Những môn học chính này đã đủ để xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc.

Những môn học đăng ký như "Anh Văn Toán khoa" - kết hợp toán học bằng tiếng Anh hay "Anh văn giao tiếp với giáo viên nước ngoài", "Tin học IC3", "Kỹ năng sống", "Công dân số" và "STEM" đang được nhiều trường tiểu học vận động mạnh mẽ.

Những lớp này không chỉ tốn kém học phí mà còn tăng thêm áp lực thời gian cho học sinh. Một đứa trẻ lớp 4, vốn đang ở giai đoạn cần vui chơi và khám phá thế giới qua trò chơi, nay phải dành thêm hai, ba buổi một tuần cho các lớp này.

Hơn nữa, chất lượng của những lớp học thêm này thường không đồng đều, đôi khi chỉ mang tính hình thức để đạt chứng chỉ thay vì thực sự phát triển kỹ năng.

Là một phụ huynh, tôi nghĩ cần có những biện pháp cụ thể để giảm tải chương trình học tiểu học. Trước hết, hãy loại bỏ hoàn toàn các môn học thêm không thuộc chương trình chính khóa như Tin học IC3, Kỹ năng sống, Công dân số, Toán Khoa, Anh văn giao tiếp với giáo viên nước ngoài và STEM ra khỏi hệ thống trường công lập.

Những nội dung này có thể để phụ huynh tự đăng ký tại các trung tâm. Việc giảm tải sẽ giúp học sinh có thêm thời gian phục hồi sức khỏe thể chất qua các hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời, và chăm sóc sức khỏe tinh thần qua giao lưu bạn bè, đọc sách giải trí hay theo đuổi sở thích cá nhân.

Tôi rất mong các nhà quản lý giáo dục lắng nghe tiếng nói từ những bậc cha mẹ đang chứng kiến con mình mệt mỏi vì gánh nặng học hành.

Sao Mai