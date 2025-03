Món quýt nướng gây sốt trong phim mới của Park Bo Gum và IU

Quýt nướng đặc sản đảo Jeju, Hàn Quốc, đang "làm mưa làm gió" mạng xã hội Việt, có cách chế biến độc đáo, mang giá trị văn hóa người dân địa phương

Từ khóa "quýt nướng" là tiêu điểm tìm kiếm trên mạng xã hội TikTok từ đầu tháng 3, nhờ hiệu ứng lan tỏa từ bộ phim Hàn Quốc "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt). Theo trang xếp hạng dịch vụ video trực tuyến FlixPatrol, tác phẩm ra mắt 4 trong tổng 16 tập hiện đứng đầu hạng mục chương trình truyền hình Netflix tại 12 quốc gia.

Món quýt nướng xuất hiện trong phim When Life Gives You Tangerines. Ảnh chụp màn hình

Bộ phim lấy bối cảnh bốn mùa ở đảo Jeju. Món quýt nướng xuất hiện trong những tập đầu, ở một số phân cảnh vào mùa đông, thể hiện văn hóa và sinh hoạt của người dân đảo. Sự xuất hiện của món quýt nướng trong phim khiến nhiều khán giả Việt tò mò tìm hiểu, thử làm món ăn tại nhà và đăng tải thành quả lên mạng xã hội.

Chị Ly Ly, 29 tuổi, cho biết từng đến Jeju cách đây ba năm và ấn tượng loại quýt gắn liền với hòn đảo. Các cửa hàng bán quýt tươi xuất hiện khắp nơi, giá từ 10.000 won mỗi kg tùy loại.

"Tôi chỉ được nghe kể về món quýt nướng trong chuyến đi chứ chưa thưởng thức, bộ phim mới khơi lại sự tò mò của tôi với món này", chị Ly nói và cho hay sẽ thử làm món quýt nướng tại nhà theo hướng dẫn trên mạng.

Một tiệm bán quýt trên đảo Jeju. Ảnh: crazilili23

Theo tờ Chosun, quýt nướng than (Gyul Gui) là món ăn truyền thống của người dân đảo Jeju vào những ngày đông lạnh. Quýt tươi được nướng trên bếp than đến khi vỏ cháy xém, tỏa hương thơm đặc trưng. Quýt nướng có độ ngọt đậm đà hơn do nước bốc hơi và đường cô đặc trong quá trình nướng.

Ông Kim Sung Wook, nhà nghiên cứu tại Bảo tàng quýt Jeju, cho biết khoảng 20-30 năm trước, vào mùa thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 2, người dân thường nướng quýt cùng khoai lang trên lửa củi để ăn lót dạ. Quýt nướng không chỉ giúp người nông dân sưởi ấm đôi tay khi làm việc ngoài trời lạnh, mà còn là một món ăn vặt thơm ngon, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ dân đảo.

Đảo Jeju không chỉ có biển và hải sản mà còn là vùng trồng quýt nổi tiếng Hàn Quốc. Với nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C, đảo là môi trường lý tưởng để quýt phát triển, đạt độ thơm, ngọt tự nhiên. Theo Goryeosa - bộ biên niên sử 137 tập về vương triều Goryeo, người dân Jeju từng dâng quýt lên vua chúa như một lễ vật quý từ khoảng năm 1052.

Đảo hiện có 5 giống quýt gồm Noji, Gamgyul, Hallabong, Cheonhyehyang, Hwanggeumhyang và Redhyang. Các loại quýt có kích thước lớn như Hallabong, Cheonhyehyang hay Redhyang khi nướng lên tạo ra nhiều nước, tạo cảm giác như đang thưởng thức một tách trà quýt nóng.

Quýt nướng than có vỏ cháy xém, đường cô đặc tạo vị ngọt đặc trưng. Ảnh: Chosun

Đến Jeju, du khách có thể thưởng thức quýt nướng tại nhiều địa điểm khác nhau như các quán ven đường, chợ địa phương Dongmun. Các trang trại quýt có dịch vụ cho khách thăm, tự tay nướng và thưởng thức tại vườn. Một số quán cà phê ở Jeju cũng phục vụ quýt nướng, thường đi kèm trà nóng hoặc bánh ngọt.

Ngày nay, món quýt nướng không chỉ giới hạn ở Jeju, mà là món quen thuộc với người Hàn. Quýt nướng từng là trào lưu trong cộng đồng yêu thích cắm trại mùa đông ở Hàn 2-3 năm qua. Anh Kim Dong Hyun, tín đồ cắm trại, cho biết quýt nướng là món không thể thiếu trong những buổi cắm trại giữa trời đông tuyết rơi dày.

"Ngồi bên bếp lửa trong cái lạnh mùa đông, cùng bạn bè quây quần ăn quýt nướng không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn mang đến trải nghiệm thú vị", anh Kim Dong Hyun nói.

Bích Phương