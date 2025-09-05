Món quà sức khỏe tặng gia đình mùa Vu Lan

Chiều cuối tuần, ông Hiếu, 58 tuổi, được con gái đưa đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP HCM) để tiêm phòng cúm và phế cầu.

Chị Huyền, 29 tuổi, con gái ông Hiếu, cho biết làm giáo viên và đã lập gia đình, bộn bề công việc nên ít có thời gian về Lâm Đồng thăm cha mẹ. Chị từng nhiều lần khuyên cha mẹ đến trung tâm tiêm chủng ở quê để tiêm nhưng ông bà chưa đi. Lý do là nhà chị có vài sào cà phê, cha mẹ thường xuyên tất bật ngoài rẫy và cũng chủ quan với sức khỏe, chỉ khám và chữa trị khi bị bệnh. Mỗi khi thấy ho, sốt, ông Hiếu và vợ luôn nghĩ là bệnh thông thường và nhẹ nên tự ra hiệu thuốc mua uống.

"Cha mẹ tôi có bệnh nền, nếu mắc bệnh sẽ dễ trở nặng và nhập viện, tôi lại ở xa khó sắp xếp chăm nom, nên phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Vaccine như món quà tôi tặng gia đình dịp này, mong ông bà luôn khỏe để vui cùng gia đình, con cháu", chị Huyền nói.

Ông Hiếu được con gái đưa đi tiêm ngừa cúm và phế cầu tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Tương tự, chị Hà Anh, 35 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội, đưa cha mẹ ruột và mẹ chồng đi tiêm ngừa vaccine zona thần kinh tại trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông. Chị giải thích hơn một tháng trước, mẹ chồng mắc zona thần kinh ở vùng chân mày, gần thái dương. Nhờ đi bệnh viện điều trị kịp thời, bà chưa bị ảnh hưởng tới mắt. Tuy nhiên, sau khi vết thương đã đóng vảy, bà vẫn thường xuyên than đau nhức, mất ngủ. Chị tìm hiểu thấy vaccine có tác dụng ngăn bệnh và tái phát, nên đưa cả gia đình tiêm phòng.

Còn bà Phượng, 60 tuổi, TP HCM, tự đi xe máy tới VNVC để tiêm ngừa cúm. Bà từng tiêm cúm năm 2023, song năm 2024 bà bỏ lỡ lịch tiêm nhắc lại. Đợt này, con gái của bà đã chủ động đặt trước mũi vaccine cúm cho bà.

"Con tôi làm cho công ty nước ngoài, rất bận rộn nên không thu xếp được thời gian đưa tôi đi. Nhưng cháu đã liên hệ bên VNVC và đặt trước mọi thứ xong xuôi cả rồi, tôi chỉ đến tiêm", bà Phượng "khoe" sự quan tâm của con gái.

Bà Phượng "khoe" tin nhắn quan tâm của con gái. Ảnh: Hoàng Dương

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tại gần 240 trung tâm VNVC trên toàn quốc thường xuyên ghi nhận những câu chuyện khi các con đưa cha mẹ đi tiêm ngừa vaccine, đặc biệt trong dịp lễ Vu Lan. Nhiều người chọn đặt vaccine theo gói để không bỏ sót những mũi tiêm cho ông bà, cha mẹ.

Bác sĩ Nguyệt cho biết, năm 2024, tuổi thọ trung bình của người Việt đạt 74,7 tuổi, cao so với các nước cùng mức sống, tuy nhiên số năm sống với bệnh tật lớn, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Trong khi đó, người lớn tuổi nếu được quan tâm, chăm sóc sức khỏe đúng cách vẫn kéo dài tuổi thọ và số năm sống vui, sống khỏe, không bệnh tật và lao động, cống hiến cho xã hội.

"Tiêm vaccine là một trong những cách trang bị lá chắn để giúp người cao tuổi sống vui khỏe hơn", bác sĩ Nguyệt nói.

Theo bác sĩ Nguyệt, quy trình tiêm vaccine cho người cao tuổi ở VNVC gồm khai thác tiền sử, khám sàng lọc, theo dõi tối thiểu 30 phút sau tiêm và hướng dẫn theo dõi tại nhà ít nhất trong 48 giờ. Người cao tuổi có thể ưu tiên các vaccine như cúm, phế cầu, zona thần kinh, sốt xuất huyết hoặc tùy vào lịch sử tiêm chủng trước đó để quyết định loại vaccine phù hợp.

Ngoài tiêm chủng vaccine, bác sĩ Nguyệt hướng dẫn gia đình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như sau: vận động phù hợp hàng ngày, ngủ đủ giấc theo nhu cầu của cơ thể, tránh căng thẳng, phòng ngã và tai nạn giao thông, uống thuốc kiểm soát bệnh nền đúng chỉ định nếu có.

Hòa Bình