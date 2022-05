Món ngon từ cá hồi New Zealand

Kết cấu thịt dày mịn, độ béo đậm, viền cá có vân mỡ... cá hồi King Salmon từ New Zealand thích hợp làm sashimi, chiên hoặc nướng.

Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi vừa nhập khẩu trực tiếp loại cá hồi King Salmon vùng Big Glory Bay (New Zealand). Đại diện nhà hàng chia sẻ để đảm bảo độ tươi ngon và đạt chất lượng, cá phải được giữ ở nhiệt độ 5 độ C khi vận chuyển bằng đường máy bay từ New Zealand về Việt Nam. Loại cá này là nguyên liệu để các đầu bếp của nhà hàng chế biến nhiều món ngon phục vụ thực khách.

Cá hồi King Salmon gây ấn tượng nhờ kết cấu thịt dày mịn, độ béo đậm, viền cá có vân mỡ. Ảnh: bigglorybay

"Kết cấu thịt dày mịn mượt như kem, độ béo đậm đầy như khối bơ sữa lớn, đi qua những tầng hương mặn - ngọt - béo - thơm, viền cá có vân mỡ nhiều protein, hàm lượng Omega-3 cao... là những điểm nổi bật của cá hồi King Salmon", đại diện nhà hàng chia sẻ.

Dưới bàn tay khéo léo của các đầu bếp người Nhật, King Salmon được chế biến thành nhiều món ăn ngon như sashimi, chiên hoặc nướng. Ngoài giúp cân bằng dinh dưỡng, mỗi món ăn tại nhà hàng còn được trang trí đẹp mắt nhằm làm hài lòng thực khách.

Những lát sashimi làm từ cá hồi King Salmon tại nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi. Ảnh: Sushi Hokkaido Sachi

Theo đại diện nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi, King Salmon được nuôi dưỡng trong vùng nước nguyên sơ và biệt lập tại vịnh Big Glory, thuộc đảo Stewart nằm ở cực nam New Zealand. Nơi đây đóng vai trò như một nơi trưng bày vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, với hơn 85% diện tích được bao bọc bởi những khu rừng nguyên sinh và một lối tiếp cận duy nhất bằng đường biển, phù hợp cho sự nuôi dưỡng cũng như phát triển dòng King Salmon thuận theo tự nhiên.

"Vị trí biệt lập trên đảo ít dân cư, thuận theo dòng lạnh và vùng băng giá đi qua là những điều kiện để King Salmon phát triển bền vững và đảm bảo chất lượng. Cá ở đây không sử dụng kháng sinh, không thuốc hoá chất, sử dụng nguồn thức ăn không biến đổi gen và đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng", đại diện nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi nói thêm.

King Salmon được nuôi dưỡng trong vùng nước nguyên sơ và biệt lập tại trang trại xa xôi gần Nam Cực ở đảo Stewart, vịnh Big Glory Bay, New Zealand. Ảnh: bigglorybay

Mỗi năm, vịnh Big Glory Bay chỉ sản xuất 4.000 tấn cá hồi. Từng con cá được lựa chọn thủ công, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt, để King Salmon cập bến tại nhiều đất nước trong trạng thái tốt và đồng nhất.

Thư Kỳ