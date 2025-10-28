Tôi thấy 'ngộp thở' khi học lớp 12

Tôi thấy mình thật tệ vì mất dần động lực, không còn hứng thú với chuyện học hành.

Tôi là học sinh lớp 12, tuy chỉ mới bắt đầu năm học thôi nhưng tôi cảm thấy vẫn không thể theo kịp các bạn trong lớp. Năm cuối cấp, tôi cứ nghĩ là năm nay thầy cô sẽ hạn chế các hoạt động khác mà chỉ tập trung vào bài học. Nhưng tôi vẫn bị bắt phải đi quay phim, thuyết trình những môn học tôi coi là chưa cần thiết.

Tôi cảm thấy bị ngộp thở khi không đủ thời gian để học thêm, để tập trung vào các môn mình thi. Hai năm trước, em học đều tất cả các môn (trừ môn Tiếng Anh), môn nào tôi cũng cảm thấy một cảm giác muốn học mãnh liệt.

Nhưng năm nay tôi có cảm giác muốn bài trừ những môn mà mình không thi (Toán, Lý, Hóa), cảm giác muốn học nữa môn khác không còn mạnh mẽ như trước nữa, mà chỉ muốn đối phó với điểm số.

Tôi đã từng rất giỏi môn Sử, thậm chí là từng tham gia lớp học bồi dưỡng, Sử là một môn học rất dễ hiểu khi ta tập trung và có hứng thú muốn tìm hiểu về chúng.

Đôi khi tôi nghĩ mình tệ quá, năm nay là cuối cấp rồi nhưng ý chí học của mình lại không có, cảm thấy ngộp thở trên chính con đường mình đã chọn, từ học thêm, học trên trường, làm các bài trải nghiệm, quay cuồng khi phải cố gắng nhồi nhét các môn học mình không thích một cách miễn cưỡng.

Tôi thật sự muốn hỏi các anh chị đi trước một câu: Sao mọi người có thể vượt qua vậy ạ?

Kazy