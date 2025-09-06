Món ăn sáng đơn giản có thể giúp ngừa ung thư

Sữa chua là món ăn sáng đơn giản giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng nhờ cân bằng vi khuẩn đường ruột.

Justin Stebbing, giáo sư Khoa học Y sinh tại Đại học Anglia Ruskin, đã chia sẻ những hiểu biết của mình trên trang The Conversation, về nghiên cứu gần đây cho thấy một bữa ăn sáng nhất định có thể mang lại sự bảo vệ chống lại bệnh ung thư.

Cộng đồng y tế đang lo ngại trước sự gia tăng mạnh mẽ các trường hợp ung thư đại trực tràng ở những người dưới 55 tuổi, vốn đã tăng gấp đôi trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Chế độ ăn uống, đặc biệt là việc gia tăng các loại thực phẩm siêu chế biến, được cho là một yếu tố đóng góp chính.

"Với tư cách là một bác sĩ ung bướu, nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào để giảm nguy cơ mắc bệnh", ông Stebbing nói.

Ăn sữa chua vào bữa sáng mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các dạng ung thư đại trực tràng xâm lấn. Ảnh: Bùi Thủy

Ông nhấn mạnh bằng chứng mới nổi cho thấy việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số dạng ung thư đại trực tràng xâm lấn nhất định bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, vi khuẩn tự nhiên sống trong ruột. "Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tổng thể, ảnh hưởng đến tiêu hóa, chức năng miễn dịch và thậm chí cả nguy cơ ung thư", vị giáo sư lý giải.

Giáo sư Stebbing giải thích thêm rằng các vi khuẩn đường ruột có thể sống bên trong chính khối u ung thư, và nhìn chung, một sự cân bằng lành mạnh của những vi khuẩn này được cho là rất cần thiết để duy trì một hệ miễn dịch mạnh mẽ và ngăn ngừa viêm nhiễm, có thể góp phần vào sự phát triển của ung thư. Ông tin rằng sữa chua có thể có lợi vì nó chứa các vi khuẩn sống hữu ích, bao gồm lactobacillus bulgaricus và streptococcus thermophilus, có thể giúp duy trì sự cân bằng này.

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một loại ung thư đại trực tràng xâm lấn. Ngoài ra, một công trình khác đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 150.000 người tham gia được theo dõi trong vài thập kỷ, cho thấy rằng việc tiêu thụ sữa chua kéo dài có thể thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, mang lại sự bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư nhất định.

Các nhà khoa học đã phỏng vấn những người tham gia hai năm một lần về việc tiêu thụ sữa chua của họ, và đánh giá mức độ Bifidobacterium (một chủng vi khuẩn có trong sữa chua) trong mô khối u của 3.079 cá nhân từ mẫu đã phát triển ung thư đại trực tràng.

Mặc dù sữa chua không trực tiếp làm giảm nguy cơ cho tất cả dạng ung thư đại trực tràng, nhưng ở những cá nhân tiêu thụ hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua mỗi tuần cho thấy nguy cơ giảm phát triển ung thư ruột kết gần dương tính với Bifidobacterium - một biến thể của ung thư đại trực tràng phát triển phía bên phải ruột kết và có tỷ lệ sống sót kém nhất.

Giáo sư Tim Spector, người đứng sau ứng dụng Zoe, đã tiết lộ rằng ông ăn sữa chua hầu hết ngày trong tuần bởi những lợi ích của nó đối với một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh - một yếu tố then chốt trong tiêu hóa và duy trì một hệ miễn dịch mạnh mẽ.

Sữa chua cũng chứa nhiều canxi, do đó trở thành một thực phẩm hàng đầu cho sức khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương. Việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên cũng đã được liên kết với huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu thậm chí còn gợi ý rằng việc tiêu thụ sữa chua có thể rất quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 và các bệnh khác.

Mỹ Ý (Theo Mirror)