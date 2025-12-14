Món ăn ngon nhất thế giới 2026 có gì đặc biệt?

Súp vori vori của Paraguay bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng ẩm thực toàn cầu năm 2026 do Taste Atlas công bố, nhờ hương vị mộc mạc và giá trị văn hóa lâu đời.

Vori vori, đứng đầu trong top 100 món ăn ngon nhất thế giới 2026 của Taste Atlas, là một loại súp đặc trưng của Paraguay. Đó là những viên bột ngô hình tròn kết hợp phomai bào vụn, đun trong nước dùng gà hoặc bò và rau củ. Súp được nêm với hành, tỏi, mùi tây và đôi khi ớt, dùng ngay khi các viên bột đạt độ mềm. Từng viên bột hơi dai, cắn vào có vị phomai, tan trong miệng.

Tên gọi vori bắt nguồn từ âm thanh gợi tả chuyển động lăn tròn của những viên bột, lặp lại thành "vori vori". Món ăn gắn liền với lịch sử Paraguay, hình thành từ truyền thống sử dụng ngô và gia cầm của người bản địa Guaraní. Vào khoảng thế kỷ 18-19, khi lương thực khan hiếm, nhiều gia đình đã vo bột ngô thành những viên tròn chắc để nấu ăn và tích trữ.

Vori vori có thể dùng làm món chính, bày trong bát/đĩa lớn hoặc âu đặt giữa bàn và ăn nóng. Món phù hợp cho những buổi tối se lạnh, ăn kèm sắn, salad tươi, phô mai, kết hợp trà thảo mộc hoặc đồ uống không cồn, một số gia đình cũng kết hợp với bia hoặc rượu vang.

Món vori vori. Ảnh: Taste Atlas

Vori vori có thể tìm thấy ở mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị của Paraguay, được đánh giá "dễ ăn". Là món ăn Nam Mỹ đặc trưng, nhưng vori vori không cay, không nặng gia vị, dễ hợp khẩu vị người châu Á. Đây chính là điều giúp món ăn nổi tiếng nhanh trên các bảng xếp hạng thế giới.

Món ăn là sự giao thoa giữa người Guaraní bản địa, với bột ngô làm nền tảng của ẩm thực Paraguay, và ảnh hưởng Tây Ban Nha qua kỹ thuật nấu súp, nước dùng và rau thơm kiểu châu Âu. Sự kết hợp tạo nên hương vị vừa quen vừa lạ, đại diện cho tinh thần ẩm thực Paraguay: ngô, phô mai, nguyên liệu bản địa, mộc mạc nhưng giàu dinh dưỡng.

Đánh giá của Taste Atlas dựa trên ý kiến, bình chọn từ chuyên gia và độc giả khắp thế giới. Trong đó các món ăn được lựa chọn thường là "quốc hồn quốc túy" của mỗi quốc gia.

Năm 2023, Taste Atlas vinh danh vori vori là món súp ngon nhất thế giới, năm 2024 món ăn này giữ vững danh hiệu và đến năm nay giành vị trí đặc biệt. Không chỉ nổi bật trên các bảng xếp hạng quốc tế, vori vori còn mang giá trị văn hóa tại Paraguay: năm 2017, chính phủ công nhận món ăn là Di sản Văn hóa Phi vật thể, bảo tồn cả công thức lẫn tri thức và thực hành truyền đời. Hội đồng thành phố Asunción (thủ đô Paraguay) lấy ngày 14/4 hằng năm làm "Ngày của vori vori".

Tại Asunción, ba quánÑa Eustaquia, Bolsi và Lido Bar được Taste Atlas gợi ý là điểm thưởng thức vori vori đích thực. Ẩm thực Paraguay đang lan tỏa ra thế giới với nhiều nhà hàng lấy vori vori làm trung tâm, như Rincón Guaraní (London) và I Love Paraguay (New York). Năm 2025, một lớp học nấu ăn tại Nhật Bản cũng mang đến cơ hội nếm thử vori vori trực tiếp.

Một bàn ăn đơn giản với súp, bánh mì, sắn. Ảnh: nonnapaperina

Với một quốc gia không nổi bật trên bản đồ ẩm thực thế giới, việc vori vori của Paraguay được ghi nhận mang ý nghĩa lớn. Món ăn chứng minh ẩm thực truyền thống có thể được công nhận toàn cầu mà không cần biến tấu.

"Sự công nhận này là một lời tri ân xứng đáng dành cho cội nguồn của chúng tôi và cho sự tận tụy của những người đang giữ gìn truyền thống của vori vori và đưa món ăn đi chinh phục vị giác toàn thế giới", bà Angie Duarte, Bộ trưởng Du lịch Paraguay, cho hay.

Tâm Anh tổng hợp