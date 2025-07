Món ăn được ví như phở Việt ở Malaysia

Laksa được coi là món "quốc hồn quốc túy" của Malaysia bởi phổ biến ở mọi vùng miền và có thể ăn vào bất kỳ bữa nào trong ngày như phở Việt.

Tại tuần lễ ẩm thực Malaysia ở Hà Nội ngày 29/7, đầu bếp Mohd Mustaqim đến từ Malaysia, chia sẻ ẩm thực nơi ông đang sống là sự giao thoa của nhiều nền văn hóa như Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ. Mỗi bang, mỗi vùng lại có những món ăn mang bản sắc riêng biệt, phản ánh lịch sử, khí hậu và cả phong cách sống của người dân nơi đó.

Laksa (mì hoặc bún cay), satay (thịt nướng), bò rendang (bò sốt cay), nasi lemak (cơm cốt dừa) là những món ăn biểu tượng, đại diện cho ẩm thực Malaysia, giàu hương vị. Trong đó, laksa được coi là món ăn "quốc hồn quốc túy" và phổ biến nhất.

"Người Malaysia ăn laksa ở khắp nơi, vào bất kỳ bữa nào trong ngày, như món phở ở Việt Nam vậy và phải ăn nóng để cảm nhận được vị ngon nhất", anh Mohd Mustaqim cho hay. Các quầy hàng bán laksa trên phố ở Malaysia cũng nhiều như những hàng phở ở Việt Nam.

Laksa có nhiều cách chế biến khác nhau tùy vùng miền. Thực hiện tại chỗ với món laksa utara, đầu bếp Mustaqim cho hay đây là loại bún với nước dùng sệt, kết hợp vị chua của me và vị cay nồng nhẹ. Nước dùng dựa trên cá (thường là cá thu), bún gạo và các loại topping thông thường gồm dưa chuột thái lát, dứa, hành tím, một chút ớt, chanh, và trứng luộc. Có thể thêm bông súng.

Anh Mohd Mustaqim cũng cho biết laksa có hàng chục biến thể. "Nhiều người Malaysia cũng chưa thể thử hết được các cách chế biến khác nhau này", Mustaqim cho biết.

Laksa utara là phiên bản laksa thường thấy ở các bang phía bắc Malaysia, đôi khi được gọi là laksa Kedah hoặc laksa Perlis. Món ăn trông rất giống laksa assam ở Penang nhưng tại Penang, phần cá được xé nhỏ thay vì xay nhuyễn như tại Kedah hay Perlis.

Ngoài ra, thực khách còn có thể biết đến các biến thể như curry laksa (nước dùng béo ngậy từ cốt dừa kết hợp với bột cà ri), asam laksa (vị chua cay, sử dụng nước dùng nấu từ cá và me chua, thanh mát, phổ biến ở Penang), Sarawak laksa (kết hợp nước cốt dừa và nước dùng từ cá, không sử dụng cà ri, phổ biến ở Sarawak), laksa lemak (biến thể của curry Laksa, phổ biến ở Melaka, nước dùng từ xương gà và vỏ tôm, vị ngọt và cay), Johor laksa (sử dụng mì spagetty thay cho mì gạo hoặc mì trứng, nước sốt đặc từ nước cốt dừa, cá, tôm khô và gia vị, ăn kèm ớt và chanh.

Đầu bếp Mohd Mustaqim chế biến laksa tại Hà Nội. Ảnh: BTC

CNN Travel từng xếp hạng laksa là một trong 10 món ăn ngon nhất thế giới. Cố đầu bếp Anthony Bourdain từng gọi Sarawak laksa là "breakfast of the gods" (bữa sáng của các vị thần) và mô tả là một trong những món ăn "được phục vụ trên thiên đường". Ông cũng gợi ý laksa từ quán Choon Hui Cafe ở Kuching, Malaysia, và ca ngợi trong chương trình ẩm thực No Reservations và Parts Unknown. Bourdain cũng xếp laksa, đặc biệt là Sarawak Laksa, ở vị trí "tuyệt đối hàng đầu" trong số các món mì cay.

Tâm Anh