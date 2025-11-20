Mối quan hệ 'gương vỡ lại lành' của ông Trump và Elon Musk

Sau gần 6 tháng rời chính quyền trong cơn thịnh nộ, Elon Musk dường như đã hòa hợp trở lại với ông Trump nhờ nỗ lực hàn gắn của Phó Tổng thống và Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Tỷ phú Elon Musk ngày 18/11 trở lại Nhà Trắng khi ông là một trong gần 140 khách mời tham dự bữa tối chào mừng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tới thăm Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện công khai ở Nhà Trắng kể từ khi rời ghế lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) hồi tháng 5.

Trong bộ vest đen lịch lãm, tỷ phú Musk hòa vào không khí cùng những khách mời giàu có và nổi tiếng khác, trong đó có CEO của Apple Tim Cook, tay golf nổi tiếng Bryson DeChambeau, ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo và một số thành viên gia đình ông Trump.

Mọi thứ diễn ra như thể cuộc khẩu chiến giữa ông và Tổng thống Trump cách đây gần 6 tháng chưa từng tồn tại.

Ông Trump bắt tay Elon Musk khi tới theo dõi vụ phóng tàu Starship lần thứ 6 ở Brownsville, Texas, hôm 19/11/2024. Ảnh: AFP

Vào thời kỳ đỉnh cao của mối quan hệ, ông Musk từng ở lại qua đêm ở Nhà Trắng, đi cùng ông Trump trên Không lực Một và xuất hiện trong những cuộc họp Nội các với tư cách lãnh đạo DOGE. Nhưng mâu thuẫn nổ ra sau khi Musk bày tỏ lo ngại về Đạo luật To đẹp mà Tổng thống Trump ủng hộ.

Căng thẳng ngày càng leo thang kể từ đó. Ngày 5/6, Tổng thống Trump dọa ngừng các khoản ngân sách liên bang cho SpaceX và Tesla, hai công ty của Musk. Đáp lại, Musk tuyên bố tên của Tổng thống xuất hiện trong các hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Musk rời Nhà Trắng trong cơn giận dữ, để lại một mối quan hệ tưởng như khó có thể hàn gắn.

"Ông ấy đã có một giai đoạn tồi tệ, một khoảng thời gian tồi tệ", ông Trump nói về Musk với các phóng viên trên Không lực Một ngày 27/10. "Tôi chắc rằng ông ấy sẽ nói với các bạn điều đó. Nhưng tôi thích Elon và tôi e rằng mình sẽ luôn thích ông ấy".

Tổng thống Trump đã mời Musk tham dự hai ngày sự kiện đón tiếp Thái tử Arab Saudi và nhắc tên tỷ phú nhiều lần trong bài phát biểu ngày 19/11. "Elon, anh thật may khi có tôi ở bên. Anh đã cảm ơn tôi một cách đàng hoàng chưa nhỉ?", ông Trump nói đùa khi giới thiệu về ưu đãi thuế mới cho xe sản xuất tại Mỹ.

Ông Trump cũng nhắc lại chiến dịch tranh cử 2024, gọi Musk là nhà tài trợ lớn nhất, kể về những cuộc thảo luận giữa hai người về chiến lược tấn công phe Dân chủ xoay quanh vấn đề biên giới và người chuyển giới trong thể thao.

"Tôi đã nói với mọi người rằng 'đừng đề cập tới vấn đề đó vội, hãy đợi đến thời điểm hai tuần trước cuộc bầu cử và cho phe kia một trận ra trò'. Chúng ta đã nói về điều đó phải không Elon?", ông Trump kể.

Sự hàn gắn giữa ông Trump và Elon Musk được cho là kết quả từ những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cộng sự và cố vấn của Tổng thống Mỹ, đặc biệt là Phó tổng thống JD Vance và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Ông Vance và bà Wiles trấn an tỷ phú Musk rằng ông luôn có kênh liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, thêm rằng họ sẵn sàng là những "người trung gian đáng tin cậy" nếu tỷ phú muốn hỗ trợ chính quyền. Bà Wiles đánh giá cao những đóng góp của Musk trong nỗ lực tinh gọn bộ máy chính phủ khi còn đứng đầu DOGE và "không muốn đánh mất thành quả ấy".

Tổng thống Trump và Elon Musk trò chuyện trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở bang Arizona ngày 21/9. Ảnh: AP

Những cuộc tiếp xúc âm thầm giữa hai bên đã giúp xây dựng lại niềm tin, từ đó thúc đẩy quá trình hàn gắn quan hệ giữa Musk và Nhà Trắng. Một nguồn tin từ Nhà Trắng nói Elon Musk tin tưởng bà Wiles và ông Vance "hơn bất kỳ ai".

Kết quả của nỗ lực bắt đầu xuất hiện khi ông Trump và ông Musk có cuộc trò chuyện trực tiếp tại tang lễ của Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ bị ám sát, tại Arizona ngày 21/9.

Một bước ngoặt quan trọng là việc Dan Scavino, Giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống, quyết định khôi phục đề cử lãnh đạo NASA cho cựu phi hành gia Jared Isaacman vào ngày 4/11.

Isaacman là bạn thân và là nhân sự được chính Musk tiến cử. Tuy nhiên, vào ngày 31/5, ông Trump đã gạch tên Isaacman khỏi danh sách theo đề nghị của Sergio Gor, người tiền nhiệm của Scavino. Musk từng rất tức giận về động thái này, cho rằng ông Gor cố tình phá hoại sự nghiệp của bạn mình để trả đũa, sau khi bị Musk công khai chỉ trích là "chậm chạp trong khâu tuyển dụng" trước mặt Tổng thống.

Gor hiện đảm nhận vai trò đại sứ Mỹ tại Ấn Độ. Nhiều người coi đây là "cú hạ cánh nhẹ nhàng" cho ông sau khi làm tổn hại chương trình nghị sự chính trị của Tổng thống vì bất bình cá nhân.

Các nguồn tin cho hay bà Wiles luôn đóng vai trò như "người dàn xếp" ở hậu trường và cùng với ông Vance tìm cách giải quyết các vấn đề, hàn gắn những rạn nứt "vì lợi ích chung". Việc Musk đầu tháng 7 tuyên bố sẽ thành lập Đảng Mỹ và đe dọa làm phân tán số phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa càng khiến Nhà Trắng phải tăng tốc hàn gắn.

"Wiles và Vance trân trọng sự ủng hộ chân thành của Musk đối với chính quyền và các mục tiêu của Tổng thống", một nguồn tin thân cận nói, đồng thời cho biết ông Trump cũng cởi mở với nỗ lực hàn gắn quan hệ.

Ông Trump nói chuyện cùng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, tỷ phú Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang và những người khác tại sự kiện ở Trung tâm Kennedy ngày 19/11. Ảnh: AP

Các nguồn tin am hiểu mối quan hệ chia sẻ động lực hàn gắn quan hệ của ông Musk không chỉ xuất phát từ lợi ích kinh doanh, dù công ty xAI của ông vừa công bố hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu lớn tại Arab Saudi. "Nếu chỉ vì lợi ích riêng, ông ấy đã không cần đến dự tiệc. Ông ấy chân thành ủng hộ và sẵn sàng tham gia đội ngũ của nước Mỹ", nguồn tin nói.

Ông Musk cũng tham dự cuộc thảo luận về những tiến bộ AI và công nghệ tại diễn đàn đầu tư Mỹ - Arab Saudi ở Washington ngày 19/11, sự kiện mà ông Trump và Thái tử Mohammed cùng có mặt.

Tỷ phú Mỹ, người từng rót hơn 300 triệu USD để giúp ông Trump tranh cử năm 2024, tuần trước còn công khai ủng hộ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua cho vị trí thống đốc Florida.

"Mối quan hệ giữa ông Trump và Musk đã thực sự tan băng", một nguồn tin từ Nhà Trắng nhận xét.

Thanh Tâm (Theo NY Post, USA Today, Daily Beast)