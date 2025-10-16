Mối quan hệ giúp Chủ tịch FIFA xuất hiện tại thượng đỉnh hòa bình Gaza

Dù không có vai trò chính trị nào, Chủ tịch FIFA Infantino được ông Trump mời tới hội nghị thượng đỉnh về Gaza sau khi ca ngợi vai trò kiến tạo hòa bình của Tổng thống Mỹ.

Xuất hiện trên bục cao ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập, nơi các lãnh đạo thế giới vây quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump để đánh dấu thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza hôm 13/10, có một người đàn ông gây chú ý khi không phải lãnh đạo chính phủ hay thành viên hoàng gia Arab.

Người đàn ông đó là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) Gianni Infantino, quan chức thể thao duy nhất tại hội nghị thượng đỉnh Gaza hôm đó. Dù không có bất kỳ vai trò chính trị nào với tiến trình hòa bình Gaza, Infantino hoạt động tích tại sự kiện, chụp ảnh với Tổng thống Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10. Ảnh: AFP

"Việc FIFA góp mặt là điều thực sự quan trọng", Infantino nói trong một video đăng trên Instagram, giới thiệu những tương tác giữa ông với các lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh, thêm rằng mình đến Ai Cập theo lời mời từ Tổng thống Mỹ.

Lời mời Chủ tịch FIFA dự hội nghị được ông Trump đưa ra sau khi Infantino những ngày gần đây lên tiếng mạnh mẽ về cuộc xung đột Israel - Hamas. Tuần trước, ông kêu gọi cộng đồng bóng đá ủng hộ những nỗ lực vì hòa bình ở Trung Đông khi hai trận vòng loại World Cup có Israel tham dự chuẩn bị diễn ra.

Sau thông báo ngừng bắn tại Gaza cuối tuần trước, Infantino đã ca ngợi kế hoạch do Mỹ làm trung gian và đặc biệt đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông.

"Vai trò của Tổng thống Trump là nền tảng và là yếu tố then chốt trong tiến trình này. Không có Tổng thống Trump, sẽ không có hòa bình", ông nói.

Tại Sharm el-Sheikh, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh vai trò quan trọng của bóng đá trong việc tạo ra hy vọng mới ở Trung Đông.

"Vai trò của bóng đá phải là hỗ trợ, đoàn kết, mang lại hy vọng cho khu vực. Ở Gaza, ở Palestine, tất nhiên chúng tôi sẽ giúp xây dựng lại các cơ sở bóng đá. Cùng với Hiệp hội Bóng đá Palestine, chúng tôi sẽ giúp đưa bóng đá trở lại mọi ngóc ngách của khu vực. Chúng tôi sẽ mang bóng đến, chúng tôi sẽ xây sân, chúng tôi sẽ cử huấn luyện viên, chúng tôi sẽ giúp tổ chức các giải đấu, chúng tôi sẽ lập một quỹ để giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng bóng đá ở Palestine", ông tuyên bố.

Chủ tịch Infantino thêm rằng FIFA sẽ hỗ trợ xây dựng những sân bóng mini và "sân vận động tầm cỡ FIFA" cũng như mời các đối tác khác tham gia nỗ lực tại Gaza. "Bóng đá mang lại hy vọng cho trẻ em, và điều đó rất, rất quan trọng", ông nhấn mạnh.

Thực tế, Chủ tịch FIFA luôn tìm cách có mặt ở nơi Tổng thống Trump hiện diện, bất kể chương trình nghị sự là gì. Ông từng phát biểu tại bữa tối dành cho các giám đốc điều hành doanh nghiệp do ông Trump tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi năm 2020.

Trong đại dịch Covid-19 cùng năm, ông tới Washington để dự lễ ký kết Hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel với nhiều quốc gia Arab. Infantino cũng được mời tới dự lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Trump hồi đầu năm và xuất hiện không ít lần tại Phòng Bầu dục kể từ đó.

Ông là một trong những người ủng hộ lớn nhất của Tổng thống Trump kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, khi Mỹ giành quyền đồng đăng cai World Cup 2026. FIFA năm nay còn mở văn phòng tại Tháp Trump. Bằng những nỗ lực của mình, Infantino đã được Tổng thống Trump quan tâm như một đồng minh hàng đầu.

Mối quan hệ giữa hai người từng gây nhiều tranh cãi về việc liệu Infantino, với tư cách Chủ tịch FIFA, có nên công khai gần gũi với một lãnh đạo có tầm ảnh hưởng toàn cầu như vậy hay không.

FIFA có quy tắc nghiêm ngặt nhằm ngăn chính trị can thiệp vào bóng đá và theo một số nguồn thạo tin, các lãnh đạo FIFA cùng những quan chức bóng đá khác đã bày tỏ quan ngại riêng với Infantino về mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Trump. Ông Trump từng gọi Infantino là "vua bóng đá".

Một người phát ngôn FIFA lưu ý rằng nhiều lãnh đạo thế giới đã có mặt tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Ai Cập và với tư cách Chủ tịch FIFA, việc ông Infantino dự sự kiện là hoàn toàn hợp lý.

Chủ tịch Infantino tặng Tổng thống Trump quả bóng chính thức mới của Giải vô địch Bóng đá Thế giới các Câu lạc bộ FIFA tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hồi tháng ba. Ảnh: AP

FIFA đang đứng trước áp lực ra phán quyết về một đơn khiếu nại đã kéo dài hai năm từ Liên đoàn Bóng đá Palestine nhằm vào Israel. Đơn cáo buộc Tel Aviv vi phạm quy định của FIFA, trong đó có những quy tắc về lãnh thổ, khi cho phép các đội bóng từ những khu định cư ở Bờ Tây thi đấu trong giải vô địch quốc gia nước này. Israel bác bỏ các cáo buộc này.

Nick McGeehan, giám đốc nhóm vận động nhân quyền FairSquare, gọi việc Chủ tịch Infantino xuất hiện ở Ai Cập là "vô cùng đáng lo ngại", có thể ảnh hưởng đến tính trung lập chính trị và cam kết tuân thủ quy định của FIFA.

Infantino, người đến hội nghị thượng đỉnh bằng máy bay riêng, đã bác bỏ những lời chỉ trích. Ông khẳng định mình cần có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo nước chủ nhà để tổ chức World Cup 2026 thành công. Dù vậy, thực tế cho thấy, ông dành ít thời gian hơn nhiều cho lãnh đạo Canada hay Mexico, hai nước đồng đăng cai giải đấu.

Theo giới quan sát, có rất ít tiền lệ về việc một lãnh đạo thể thao duy trì quan hệ chặt chẽ với quan chức chính trị như những gì Chủ tịch Infantino đã làm.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Kirsty Coventry, người cũng có mối quan hệ với các lãnh đạo chính phủ, đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Ai Cập. Sepp Blatter, người tiền nhiệm của Chủ tịch Infantino, chưa bao giờ là gương mặt quen thuộc tại những sự kiện chính trị. Tương tự, Thomas Bach, người tiền nhiệm của Chủ tịch Coventry, cũng vậy.

Ngoài Tổng thống Trump, Infantino cũng trở nên thân thiết với lãnh đạo nhiều nước khác, như Tổng thống Rwanda Paul Kagame, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, quốc gia đã giành quyền đăng cai World Cup 2034, và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, nước tổ chức World Cup 2022.

Infantino còn thân thiết với các thành viên gia đình Tổng thống Trump. Ông từng phá vỡ quy ước khi cho phép con gái ông Trump, Ivanka, tham gia bốc thăm Giải vô địch Bóng đá Thế giới các Câu lạc bộ, giải đấu mới được tổ chức tại Mỹ trong năm nay. Thông thường, những cầu thủ giải nghệ sẽ là người bốc thăm cho các giải đấu.

Tổng thống Trump đã thuyết phục Infantino để lại hai chiếc cúp FIFA cho ông, trong đó có một bản sao cúp World Cup hiện được trưng bày trong Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.

Vũ Hoàng (Theo Al Jazeera, AFP, Reuters)