Mỗi phút người Việt sắm 6 chiếc xe máy mới

Tiêu thụ xe máy đạt 753.571 chiếc trong quý I, tương đương trung bình mỗi phút gần 6 chiếc có chủ sở hữu.

Số liệu trên của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm 5 thành viên: Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio, chưa tính các hãng môtô, xe máy không thuộc tổ chức này như Kymco, BMW Motorrad, Ducati, Triumph, Kawasaki... Tuy vậy, lượng xe của các thương hiệu này khá nhỏ.

So với cùng kỳ 2021, lượng bán của VAMM trong quý I tăng 7,43% và giảm nhẹ 1% so với quý liền kề. Ngoại trừ quý III/2021 với doanh số thấp kỷ lục bởi thị trường đóng băng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh số của tổ chức này trong hơn một năm qua đã trở lại quỹ đạo thường thấy.

VAMM báo cáo lượng bán hàng tổng nhưng không nói rõ số liệu của từng thành viên. Honda là hãng duy nhất công bố doanh số bán hàng tại Việt Nam. Trong 2021, thương hiệu Nhật bán gần 2 triệu chiếc, chiếm gần 80% thị phần doanh số của VAMM.

Xe máy Honda trưng bày tại một đại lý ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Với giá bán dễ tiếp cận và phù hợp nhất với điều kiện hạ tầng giao thông, xe máy phổ thông vẫn là lựa chọn chính với phần đông người Việt. Lượng bán của VAMM trong 9 năm qua (2013-2021) chưa khi nào dưới 2 triệu chiếc. Đỉnh điểm là năm 2018 khi số xe bán ra của thị trường đạt hơn 3,3 triệu chiếc. Tại Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường tiêu thụ xe máy nhiều thứ hai, xếp sau Indonesia.

Phạm Trung