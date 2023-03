Mối nguy từ việc bắt chước cách chăm sóc da của TikToker

MỹCác chuyên gia khuyến cáo cần thận trọng với các sản phẩm có lợi tức thì, thành phần lạ, hoặc kiểu chăm sóc da chưa được kiểm chứng trên TikTok.

Sự phát triển của các nền tảng truyền thông xã hội khiến các xu hướng làm đẹp kiểu mì ăn liền trở nên phổ biến. Người xem dễ tin tưởng vào những đoạn clip ngắn cho thấy sự thay đổi trước và sau thời gian ngắn sử dụng một sản phẩm.

Các chuyên gia nhận định những phương pháp làm đẹp được người có tầm ảnh hưởng quảng bá trên Tiktok đôi khi là con dao hai lưỡi. Mặt khác, các mạng xã hội trên tràn ngập bài đăng được trả phí để quảng cáo sản phẩm chưa được kiểm chứng.

Dưới đây là một số cảnh báo người dùng nên cẩn trọng với các xu hướng chăm sóc da trên Tiktok:

Thận trọng với những sản phẩm lợi ích tức thì

Joshua Zeichner, phó giáo sư da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai, New York, cho biết: "Tôi thận trọng khi nhìn thấy các sản phẩm có lợi ích chỉ sau một đêm". Hầu hết hình thức chăm sóc da cần vài tuần, thậm chí vài tháng mới phát huy tác dụng, thay vì có hiệu quả tức thì.

Retinol (được làm từ vitamin A) kê theo toa hay các buổi điều trị da mặt mất nhiều thời gian để tạo sự khác biệt. Vì vậy, theo Zeichner, không có loại huyết thanh nào cho tác dụng đột phá nhanh chóng.

Tránh dùng sản phẩm thành phần lạ

Người dùng lướt TikTok hoặc Instagram về chủ đề chăm sóc da có thể dẫn đến quá tải thông tin. Họ hoang mang giữa những lời khuyên trái ngược nhau về cách điều trị tình trạng mụn, dưỡng ẩm cho da, chống lão hóa.

Tuy nhiên, tiến sĩ Ivy Lee, bác sĩ da liễu được chứng nhận tại Los Angeles, khuyến khích người dùng tập trung vào các loại hoạt chất, đánh giá xem liệu chúng có phù hợp với mình hay không. Ví dụ, người có làn da khô nên dùng sản phẩm dưỡng ẩm chứa axit hyaluronic vào mùa đông.

Hoài nghi về giá thành sản phẩm

Các chuyên gia cho biết sản phẩm chất lượng cao chưa chắc đã đắt tiền và ngược lại. Theo phó giáo sư Zeichner, giá thành sản phẩm chỉ bắt nguồn từ thành phần của chúng. Tuy nhiên, việc định giá bán lại phụ thuộc vào chi phí hộp đựng, thử nghiệm, sản xuất.

Vì vậy, các loại kem dưỡng ẩm hiệu quả, đơn giản đôi khi đến từ các nhà thuốc địa phương. Một số sản phẩm được bác sĩ da liễu khuyên dùng có thành phần rất lành tính và đơn giản.

Một người phụ nữ đang chăm sóc da mặt. Ảnh: Freepik

Đơn giản hóa quy trình dưỡng da

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng chia sẻ các quy trình dưỡng da 12 bước. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu nhận định điều này đôi khi gây hại, làm quá tải cho làn da.

"Việc sử dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da có thể gây mụn hoặc kích ứng", tiến sĩ Lee nói, thêm rằng mọi người nên chăm sóc da chậm rãi, thận trọng, lưu ý theo dõi khi bắt đầu kết hợp các sản phẩm mới trong quy trình hàng ngày. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm chứa retinoids hoặc axit tẩy tế bào chết, dễ gây kích ứng hoặc mẩn đỏ.

Cảnh giác kiểu chăm sóc da DIY

Phó giáo sư Zeichner và tiến sĩ Lee đều cảnh báo về các sản phẩm chăm sóc da kiểu DIY (do it yourself - tự làm tại nhà). "Không phải cái gì tự nhiên cũng an toàn hoặc hiệu quả tốt hơn những sản phẩm chăm sóc da truyền thống", phó giáo sư Zeichner nói.

Trên TikTok, nhiều người nổi tiếng quảng cáo về bộ dụng cụ lăn kim tại nhà. Các chuyên gia nhận định dụng cụ này có thể gây thương tích nếu không sử dụng đúng cách. Tiến sĩ Lee cũng cảnh báo về các phương pháp tẩy tế bào chết hoặc lộ da tại nhà, cho biết mọi người nên liên hệ trước với các bác sĩ da liễu.

"Các bệnh nhân của tôi có thể trao đổi với tôi trên mạng hoặc gặp trực tiếp để giải đáp các câu hỏi thường gặp", tiến sĩ Lee nói.

Thục Linh (Theo Insider)