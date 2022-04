'Mỗi năm chi khoảng 30 triệu bảo dưỡng Camry'

Đều đặn bảo dưỡng chính hãng, sau hơn 10 năm sử dụng tôi đã chi tới 300 triệu để bảo dưỡng cho chiếc Camry.

Cá nhân tôi đang sử dụng xe Camry 2009. Từ lúc mua đến giờ tôi luôn mang xe đi bảo dưỡng chính hãng. Theo lịch sử cứ sau mỗi 5.000 km là xe lại được bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn. Mỗi lần mang xe đi bảo dưỡng chắc chắn là thay dầu máy và lọc kèm theo gioăng, tuy theo mỗi cấp độ bảo dưỡng sẽ thay thêm dăm ba thứ lặt vặt và thì tổng chi phí hết khoảng 3,8-4 triệu mỗi lần.

Tôi có tham khảo anh bạn đi xe của Đức thì cứ sau 8.000 km, người này cũng mang xe đi bảo dưỡng tại hãng và cũng chỉ thay loanh quanh từng đó phụ tùng và dầu máy thì chi phí hết từ 4 triệu đến 4,3 triệu. Như vậy thì xe nào bảo dưỡng lâu dài sẽ lợi hơn nhỉ? Nhờ mọi người tính giùm.

Tôi thấy, nếu so phụ tùng Toyota với các hãng khác thì chỉ có hãng xe Nhật có lợi thế là sẵn đồ thay thế hơn các dòng xe của Đức. Còn về giá (phụ tùng tính đủ thuế) thì thấp hơn với các dòng xe của Đức khoảng 20-30%. Thực ra, nếu so như thế thì hơi khập khiễng vì không thể mang phụ tùng xe tầm trung đi so với phụ tùng cao cấp của xe sang. Còn nếu so giá phụ tùng với các dòng xe cùng tầm trung thì Toyota cao hơn khoảng 10-20% (tất nhiên có cái đắt hơn có cái rẻ hơn).

Trên đây là chia sẻ của tôi, chia sẻ thật của một người nuôi Toyota Camry mười mấy năm. Tính sơ sơ tính tổng tiền tôi đã nuôi chiếc xe này thì đến giờ phút này cũng tới 300 triệu rồi.

Độc giả Lê Duy Hoàng

Bạn đã chi bao nhiêu tiền để bảo dưỡng chiếc xe của mình?