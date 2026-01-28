Mỗi lượng vàng tăng 5 triệu đồng

Giá vàng miếng và nhẫn trơn chiều nay tiếp tục đi lên, vượt 182 triệu đồng mỗi lượng, ghi nhận mức tăng 5 triệu đồng trong ngày.

Lúc 13h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 180,1 - 182,6 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu đồng so với đầu ngày và tăng 5 triệu so với hôm qua.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn trơn tại SJC lên 179,1 - 182,1 triệu, Mi Hồng mua bán vàng nhẫn tại 180,6 - 182,6 triệu. Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá nhẫn trơn lên 179,6 - 182,6 triệu.

Trước đó, mở cửa ngày 28/1, SJC niêm yết giá vàng miếng tại 178,1 - 180,6 triệu đồng, tăng 2,8 triệu đồng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Nhẫn trơn tại SJC cũng lên sát vàng miếng, được niêm yết tại 177 - 180 triệu đồng mỗi lượng. Mi Hồng mua bán nhẫn trơn tại 178,6 - 180,6 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá nhẫn trơn lên 177,2 - 180,2 triệu một lượng.

Như vậy, mỗi lượng vàng hiện đã tăng thêm khoảng 12 triệu đồng trong vòng một tuần nay, tương đương hơn 6%. Còn so với đầu tháng, một lượng vàng cao hơn 29 triệu đồng, tương đương mức tăng 29%.

Giá vàng trong nước diễn biến theo thị trường quốc tế. Mỗi ounce vàng giao ngay tăng nhanh, lập kỷ lục mới trên 5.280 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện neo quanh 15 triệu đồng một lượng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá bạc hôm nay cũng tiếp tục tăng nhanh và lập kỷ lục mới. Chỉ trong vòng một tuần, kim loại quý này tăng gần 20%, còn nếu so với đầu tháng, mức tăng ghi nhận trên 50%.

Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý sáng nay nâng giá bạc miếng lên 4,29 - 4,4 triệu một lượng, tương đương khoảng 114 - 118 triệu một kg. Tại Sacombank - SBJ, bạc miếng lên 4,36 - 4,47 triệu đồng một lượng, tương đương 116,3 - 119,2 triệu một kg.

Hiện nay, người dân muốn mua vàng tại các thương hiệu lớn như SJC, Mi Hồng... hiện phải xếp hàng từ sớm, số lượng mua rất hạn chế. Khách hàng phản ánh rất khó để đặt mua vàng miếng trực tuyến qua website trong khi vàng nhẫn trơn thời điểm này cũng mua được tối đa 1 chỉ mỗi ngày, chưa kể phải lấy số từ sáng sớm.

Trên thị trường bạc miếng, lực mua lớn áp đảo năng lực sản xuất của một vài đơn vị cung ứng sản phẩm như Phú Quý hay Sacombank - SBJ, cũng khiến tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đợi. Người mua trả tiền trước, nhận giấy hẹn giao hàng bạc miếng sau 3-6 tháng.

