Xếp hàng chờ mua bạc 'trên giấy'

Hàng trăm người xếp hàng đăng ký mua bạc miếng tại các thương hiệu lớn dù không có hàng giao ngay và phải chờ nhận sau 3-6 tháng.

Tại Hà Nội, ghi nhận của VnExpress sáng 27/1 cho thấy rất đông người xếp hàng mua bạc ở các cửa hàng kim hoàng.

Chị Nga (30 tuổi, làm nghề tự do) cho biết đã xếp hàng từ 3h sáng tại một tiệm vàng, là một trong khoảng 350 người được đăng ký mua trong ngày và nhận hàng sau 3-6 tháng. Chị này nói thông qua các kênh truyền thông, biết bạc đang là sản phẩm đầu tư "tăng trưởng tốt", còn tiềm năng lên giá hoặc có thể bán chênh cho người khác hàng triệu đồng mỗi kg nên quyết định mua. Chị cũng cho hay trong những lần mua trước, thương hiệu này đều hẹn trả hàng sau 5-6 tháng.

Trong khi đó, anh Hoàng (34 tuổi, nhân viên văn phòng) có mặt tại một cửa hàng từ 7h30, trước giờ đi làm, nhưng đành ra về vì hết số. Anh cho biết đã mua bạc từ đầu năm 2025 với mục đích đầu tư, thời điểm mặt hàng này bắt đầu nổi lên. Ngân sách hạn chế là lý do anh chọn bạc thay vì vàng.

"Mỗi tháng, tôi đều dành một khoản tiền để mua 1-2 lượng bạc vì phù hợp túi tiền, thay vì đầu tư sang các kênh khác", anh nói.

Người dân xếp hàng mua bạc tại cửa hàng Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông, Hà Nội, ngày 27/1. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo chia sẻ từ nhân viên cửa hàng Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông, hôm nay thương hiệu này phát khoảng 350 số thứ tự cho người mua, song đã hết từ trước giờ mở cửa.

"Mỗi người được mua tối đa 1 kg bạc, song thương hiệu không có hàng sẵn giao ngay, khách nhận giấy đặt cọc và hẹn lịch lấy hàng sau vài tháng", anh cho hay. Ngoài ra, theo anh này, khách hàng có thể bán lại giấy hẹn cho Phú Quý trong thời gian chưa nhận hàng, với mức giá tại thời điểm giao dịch.

Mệt mỏi vì xếp hàng, một số người hỏi mua giấy hẹn từ người khác, với mức chênh lệch 1-2 triệu đồng một kg so với giá ghi trên giấy đặt cọc.

Hợp đồng nhận đặt cọc tiền, giao hàng sau của khách hàng mua tại doanh nghiệp. Ảnh: Việt Hưng

Tại TP HCM, cơ sở Sacombank - SBJ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - cũng ghi nhận hàng trăm lượt khách chờ giao dịch. Nhân viên cho biết tình trạng xếp hàng đã kéo dài nhiều ngày nay, dù khách hàng có thể đặt mua trực tuyến trên website. Mỗi ngày, cửa hàng này phục vụ tối đa khoảng 400 người. Khách sẽ đăng ký mua, trả tiền và nhận hàng theo lịch hẹn từ 3 đến 6 tháng.

Anh Quân (quận Bình Thạnh) cho hay đã bắt đầu gom bạc từ vài tháng trước, nay tiếp tục mua thêm. Anh nói nhìn từ chu kỳ tăng giá của các kênh tài sản khác, hai vợ chồng quyết định bán đất để mua bạc, coi đây là một kênh đầu tư có thể mang lại hiệu suất tốt hơn trong giai đoạn này.

"Nhiều người nói bạc khó bảo quản, nhưng tôi thấy 1kg bạc có thể cầm trên tay như một chiếc điện thoại, dễ dàng bảo quản trong két sắt. Tôi không quan ngại về việc cất giữ bạc", anh Quân nói.

Khách hàng chờ tới lượt đăng ký mua bạc tại Sacombank - SBJ. Ảnh: Quỳnh Trang

Lý giải về tình trạng khách hàng phải chờ vài tháng nhận hàng sau khi đặt cọc, đại diện Phú Quý nói với VnExpress, lượng đặt mua hiện nay gấp ba lần năng lực sản xuất mỗi ngày của doanh nghiệp. Điều này khiến doanh nghiệp phải "gối đầu" lịch hẹn, kéo dài thời gian trả hàng. Có những thời điểm, doanh nghiệp cũng phải hạn chế lượng mua mỗi ngày.

Đại diện Phú Quý cho biết, doanh nghiệp cũng đang xây dựng thêm nhà máy thứ hai tại Hưng Yên với diện tích gấp đôi nhà máy hiện tại, nhằm nâng cao năng lực cung ứng.

Đồng thời, đại diện doanh nghiệp này nói trong thời gian chưa giao hàng, họ vẫn mua lại giấy hẹn từ khách theo giá tại thời điểm giao dịch, song nhấn mạnh giấy hẹn không có giá trị chuyển nhượng cho bên thứ ba. "Doanh nghiệp chỉ giao dịch với khách hàng có tên trên giấy đặt cọc", người này nói.

Hiện, giá bạc miếng trong nước được mua bán trên vùng 100 triệu đồng một kg, tăng hơn 35% chỉ trong vòng chưa đến một tháng. Đại diện Phú Quý cũng chia sẻ, bạc có biên độ biến động mạnh hơn vàng do giá trị thấp hơn và chịu ảnh hưởng từ các giao dịch "bạc giấy" trên sàn tài chính quốc tế. Doanh nghiệp này khuyến nghị người dân cẩn trọng trước những biến động mạnh, không nên tất tay vào một thời điểm, không lướt sóng hoặc vay mượn để mua bạc.

Hiện thị trường bạc đầu tư trong nước chỉ có vài doanh nghiệp lớn chiếm thị phần chính. Do đó, nhà đầu tư được các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên giao dịch tại các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và tính pháp lý, đặc biệt lưu ý khả năng mua lại của doanh nghiệp vào những thời điểm người dân đồng loạt bán ra (nếu có).

Chia sẻ với VnExpress, bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc nhìn nhận giá bạc quốc tế trong xu hướng đi lên với động lực chính đến từ yếu tố cung - cầu. Ngoài mục đích đầu tư, bạc còn được sử dụng làm nguyên liệu trong các ngành công nghiệp mới, công nghệ cao như năng lượng tái tạo, ôtô điện, công nghệ và viễn thông. "Nhu cầu bạc sẽ ngày càng lớn khi các ngành này phát triển, trong khi nguồn cung chưa thể đáp ứng kịp", bà Phương nói.

Tại Việt Nam, làn sóng đầu tư bạc đã manh nha từ đầu năm 2025, đặc biệt sau khi các thương hiệu lớn tung ra các sản phẩm bạc miếng, thỏi, kilogram phục vụ mục đích đầu tư. Trước đây, bạc chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng trang sức với chi phí chế tác cao, khiến hiệu quả đầu tư không hấp dẫn do chênh lệch mua - bán lớn.

Khi xuất hiện các sản phẩm thuần đầu tư, nhiều người đã sớm tham gia thị trường. Những phiên gần đây, giá bạc trong nước biến động mạnh, kích hoạt tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội), khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô mua vào với kỳ vọng giá tiếp tục tăng.

Quỳnh Trang - Trọng Hiếu