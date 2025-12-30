Mỗi lượng vàng giảm tiếp gần 4 triệu đồng

Mỗi lượng vàng trong nước sáng nay giảm thêm gần 4 triệu đồng, bạc miếng cũng lùi về dưới 3 triệu một lượng.

Sáng 30/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 152,2 - 154,2 triệu đồng, giảm 3,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng giảm về 147,5 - 150,5 triệu đồng, thấp hơn 3,6 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Nhẫn trơn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm xuống 150 - 153 triệu đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn mua bán quanh 151,7 - 154,7 triệu.

Tính thêm cả phiên giảm hôm qua, hiện mỗi lượng vàng trong nước thấp hơn so với vùng đỉnh 5,5 triệu đồng một lượng, tương đương mức giảm gần 3,5%. Còn so với đầu năm, giá vàng hiện vẫn ghi nhận hiệu suất sinh lời xấp xỉ 80%.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 9h30 theo giờ Hà Nội giao dịch tại 4.355 USD một ounce, giảm hơn 200 USD từ vùng đỉnh, tương đương mức giảm 4%. Diễn biến này được các chuyên gia đánh giá do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới được thu hẹp về vùng 15,5 triệu đồng.

Giá bạc cũng đi xuống, ghi nhận mức biến động mạnh hơn so với vàng. Mỗi ounce bạc thế giới đã giảm hơn 12% từ đỉnh, xuống 73 USD một ounce. Riêng trong sáng nay, giá bạc trong nước giảm 2,4% so với cuối ngày hôm qua, về dưới 3 triệu đồng một lượng. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,765 - 2,85 triệu đồng. Công ty Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tại 2,84 - 2,9 triệu đồng.

Quỳnh Trang