Mỗi lượng vàng giảm hơn 3 triệu đồng

Giá vàng miếng và nhẫn trơn trong nước giảm hơn 3 triệu đồng một lượng sau khi thế giới lao dốc.

Sáng 22/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 146,5 - 148,5 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Tới đầu giờ trưa, giá vàng đi lên, thu hẹp đà giảm. Lúc 12h, SJC tăng 800.000 đồng ở hai chiều mua - bán, lên 147,3 - 149,3 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng được SJC mua vào thấp hơn 4 triệu đồng, chiều bán ra khoảng 3 triệu.

Giá nhẫn trơn tại các thương hiệu vẫn có sự chênh lệch lớn. SJC báo loại vàng này tại 145,5 - 148 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn tại 146 - 149 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết quanh 153 - 156 triệu, hạ khoảng 3 triệu đồng.

Vàng nhẫn trơn bán tại một tiệm kim hoàn ở quận Bình Thạnh tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tình trạng khan hiếm vàng chưa được cải thiện, khi các doanh nghiệp đều hẹn trả vàng với khách đặt mua sau 20-30 ngày. Nhân viên cửa hàng tại cơ sở Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho biết mỗi khách hàng được mua tối đa 1 lượng, chốt giá tại thời điểm mua, thanh toán 100% đơn hàng và được hẹn lấy vàng sau 20 ngày.

Trong khi đó, một cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải (Hà Nội) thông báo nhận đặt hàng tích trữ trở lại. Khách hàng đặt không quá 3 chỉ, được doanh nghiệp hẹn nhận vàng trong 30 ngày. Thời gian trả hàng 25 ngày nếu khách mua 5-10 lượng.

Giá vàng trong nước điều chỉnh mạnh sau pha lao dốc của thế giới. Lúc 10h (theo giờ Hà Nội), giá quốc tế giao dịch tại vùng 4.114 USD một ounce, giảm hơn 260 USD từ đỉnh. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới hiện tương đương 130,7 triệu đồng (chưa thuế, phí). Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện gần 18 triệu đồng mỗi lượng.

Danielle DiMartino Booth, người từng là cố vấn cho cựu Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Richard Fisher 2006-2015, nhận định đợt giảm này là hệ quả của việc bán tháo bắt buộc do tình trạng "chạy đua vì tiền mặt" lan rộng trên thị trường - hiện tượng từng xảy ra trong giai đoạn hỗn loạn đầu Covid-19.

"Tôi nghĩ đây là sự lặp lại của những gì đã xảy ra vào tháng 3/2020. Trong bối cảnh như vậy, những nhà đầu tư bị gọi ký quỹ (margin call) hoặc cần tiền mặt gấp thường buộc phải bán ra các tài sản sinh lời và có tính thanh khoản cao nhất?", bà Booth nói, đồng thời cảnh báo mức độ biến động mạnh như vậy không phải là dấu hiệu lành mạnh với thị trường vàng.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng trong xu hướng giảm, ghi nhận mức điều chỉnh hơn 5,5% và lùi về dưới 2 triệu một lượng. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý tiếp tục giảm giá mỗi lượng bạc miếng xuống 1,875 - 1,933 triệu mỗi lượng, còn Công ty Sacombank-SBJ là 1,914 - 1,962 triệu.

Quỳnh Trang