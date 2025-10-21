Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng giao ngay ghi nhận mức giảm mạnh nhất 5 năm, có thời điểm về vùng 4.115 USD một ounce trong phiên giao dịch Mỹ.

Ngày 21/10, giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch Mỹ (21h50 theo giờ Hà Nội) giảm 5,5% về 4.115 USD một ounce, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2020. Sau đó một giờ, giá vàng giao ngay phục hồi nhẹ, lên quanh vùng 4.140 USD một ounce.

Giá vàng giảm trước áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ cũng mất đi 5,3% xuống 4.129 USD một ounce.

"Biến động giá mạnh trong phiên này là tín hiệu cảnh báo, có thể khuyến khích hoạt động chốt lời ngắn hạn", Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Trước đó, kim loại quý đã chạm mức cao kỷ lục 4.381 USD một ounce vào 20/10, tăng 60% so với đầu năm, được hỗ trợ bởi các yếu tố như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, kỳ vọng hạ lãi suất và nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương.

Giá bạc và nhóm kim loại quý khác cũng đồng loạt đi xuống. Giới phân tích cho rằng biến động trên thị trường vàng và bạc tương lai đang rất mạnh. Đây không phải là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường ở giai đoạn "cao trào" của chu kỳ tăng giá lớn. Điều này cũng báo hiệu giai đoạn nhiều biến động, khó lường, có thể khiến cả phe mua và bán rút lui vì sợ bị "đánh vỗ mặt" (whipsawed).

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối tuần này. Thị trường kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

