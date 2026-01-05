Mỗi lượng vàng đảo chiều tăng 3,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước tăng 3,5 triệu đồng lên vùng 156 triệu trong phiên đầu tuần, theo diễn biến thế giới.

Sáng 5/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 154,2 - 156,2 triệu đồng, tăng 3,4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Nếu so với vùng đỉnh gần 160 triệu đồng thiết lập ngày 27/12, mỗi lượng vàng miếng đang thấp hơn 3,5 triệu mỗi lượng.

Nhẫn trơn sáng nay cũng tăng trên 3 triệu đồng mỗi lượng lên 149,1 - 152,1 triệu. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết nhẫn trơn tại 151 - 154 triệu đồng mỗi lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn lên 153,7 - 156,7 triệu đồng. Mi Hồng sáng nay mua bán nhẫn trơn tại 155 - 156,2 triệu.

Vàng trang sức trưng bày tại cửa hàng. Ảnh: Hoàng Giang

Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng tăng gần 80 USD trong phiên đầu tuần lên 4.410 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 140,3 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước hiện vẫn quanh 16 triệu đồng một lượng.

Giá bạc trong nước cũng tăng 4%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,85 - 2,94 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Sacombank - SBJ công bố giá mua bán bạc tại 2,89 - 2,96 triệu đồng.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc tăng trở lại một phần do nhà đầu tư tìm đến công cụ trú ẩn sau việc Mỹ tập kích Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1. Năm ngoái, vàng đã tăng hơn 60%, trong khi giá bạc là 160%, một phần do bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Quỳnh Trang