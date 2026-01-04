Không khí căng thẳng bao trùm Venezuela sau khi Mỹ tập kích

Nhiều người mang theo ảnh chân dung cỡ lớn của ông Maduro.

"Tổng thống Nicolas Maduro, hãy vững tin, nhân dân đang đứng lên!", đám đông hô vang khi tuần hành tại trung tâm thủ đô Caracas. "Chúng tôi đang ở đây. Nếu ông nghe thấy chúng tôi, chúng tôi đang ở đây!".