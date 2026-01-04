Không khí căng thẳng bao trùm Venezuela sau khi Mỹ tập kích

Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuần hành tại trung tâm thủ đô Caracas sáng 3/1, giơ nắm đấm lên trời, hô vang khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro và yêu cầu Mỹ trả tự do cho vợ chồng ông, vài tiếng sau cuộc đột kích chớp nhoáng của Mỹ.
Người biểu tình tập trung tại Vương cung thánh đường Santa Capilla, di tích lịch sử quốc gia Venezuela tại trung tâm thành phố, để bày tỏ sự ủng hộ với ông Maduro.
Nhiều người mang theo ảnh chân dung cỡ lớn của ông Maduro.
"Tổng thống Nicolas Maduro, hãy vững tin, nhân dân đang đứng lên!", đám đông hô vang khi tuần hành tại trung tâm thủ đô Caracas. "Chúng tôi đang ở đây. Nếu ông nghe thấy chúng tôi, chúng tôi đang ở đây!".
Tuy nhiên, ở nhiều khu vực khác, đường phố vắng lặng, khi người dân chưa hết bàng hoàng với thông tin về cuộc đột kích của Mỹ. Trong ảnh, xe cộ xếp hàng chờ đổ xăng trên một tuyến phố ở Caracas.
Trước nhiều siêu thị, cửa hàng tại Caracas, người dân xếp hàng chờ mua thực phẩm.
Thành phố Caracas nhìn từ trên cao sáng 3/1. Chỉ vài giờ trước đó, thành phố rung chuyển khi hàng loạt máy bay, trực thăng Mỹ tiến vào, phóng rocket tấn công các căn cứ quân sự. Đặc nhiệm Mỹ sau đó đột kích nơi ở của Tổng thống Maduro, bắt ông và phu nhân đưa lên tàu chiến Mỹ ngoài khơi Venezuela.
Thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela đứng gác tại lối vào Fort Tiuna, căn cứ quân sự lớn nhất tại Caracas.
Giới chức Venezuela xác nhận vợ chồng Tổng thống Maduro đang nghỉ tại nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna thì bị lực lượng Mỹ tập kích và bắt cóc.
Tàu chiến USS Iwo Jima đang đưa vợ chồng ông Maduro tới New York. Bộ Tư pháp Mỹ cho hay vợ chồng ông Maduro sẽ phải trình diện tòa án liên bang tại New York với nhiều cáo buộc, trong đó có tội danh liên quan đến ma túy.
Các khối bêtông chặn cao tốc từ sân bay quốc tế Simon Bolivar đến Caracas ở thành phố Maiquetia, cách thủ đô Venezuela khoảng 37 km về phía đông nam.
Cảnh sát tuần tra ở La Guaira, phía bắc Caracas, nơi có sân bay và là cảng chính của Caracas. La Guaira cũng bị tấn công trong chiến dịch của Mỹ.
"Tôi cảm thấy tiếng nổ nhấc bổng mình khỏi giường và nghĩ rằng, 'Chúa ơi, ngày này cũng đến rồi', và bật khóc", Maria Eugenia Escobar, 58 tuổi, cư dân La Guaira, nói.
Lực lượng Cận vệ Tổng thống canh gác bên ngoài dinh tổng thống Miraflores ở Caracas, Venezuela.
Những người ủng hộ ông Maduro mang vũ trang tập trung gần dinh tổng thống Miraflores.
Bộ Quốc phòng Venezuela cáo buộc Mỹ nhắm mục tiêu vào các khu dân cư và tuyên bố "triển khai quy mô lớn" các nguồn lực quân sự. Hiện chưa có số liệu thương vong cụ thể sau cuộc tập kích của Mỹ.
Hồng Hạnh (Ảnh: AFP, Reuters, AP)