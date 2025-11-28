Mồi lửa khởi phát đám cháy thiêu rụi cụm chung cư Hong Kong

Người dùng mạng xã hội đăng clip ghi lại cảnh đám lửa bắt đầu xuất hiện ở giàn giáo chân tòa Wang Cheong, trước khi lan ra rồi bao trùm cụm chung cư Wang Fuk Court.

"14h51, khi đang nói chuyện với bạn, tôi nghe thấy tiếng 'lách tách' và chuông báo cháy. Lúc đó, tôi thấy giàn giáo ở tầng một tòa nhà bốc cháy", tài khoản striking_biking viết trên mạng xã hội Threads cuối chiều 26/11.

Người dùng này đăng hai clip có hình ảnh một đám cháy nhỏ trong giàn giáo bằng tre dưới chân tòa nhà, xung quanh là lưới an toàn màu xanh. Mồi lửa này sau đó lan dần lên theo hệ thống giàn giáo bằng tre, tạo ra những tiếng nổ khi ống tre bắt cháy.

"14h57, những lính cứu hỏa đầu tiên có mặt, ngọn lửa lúc đó đã lan lên tầng 4. Lửa lan nhanh đến mức lính cứu hỏa gần như bất lực, chỉ có thể xịt nước nhưng không thể khống chế được", striking_biking mô tả.

Mồi lửa dẫn đến đám cháy nhấn chìm cụm chung cư ở Hong Kong

Đối chiếu các hàng rào, cây cối và tường ngoài trong clip với hình ảnh đường phố của Google chụp Wang Fuk Court, BBC Verify xác nhận các clip được quay gần lối vào Wang Cheong, tòa nhà ở rìa đông cụm chung cư.

Theo BBC Verify, hai clip được quay lúc đám cháy mới bùng phát, bởi cảnh góc rộng sau đó cho thấy lửa mới xuất hiện trên ở tòa Wang Cheong, một trong 8 tòa nhà thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court.

Reuters đưa ra đánh giá tương tự. Các hình ảnh cũng khớp với phát ngôn của phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Derek Armstrong Chan rằng ngọn lửa bắt đầu từ tòa Wang Cheong.

Lửa và khói bốc lên ở cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong ngày 26/11.

Sở Cứu hỏa Hong Kong ngày 26/11 cho biết họ nhận tin báo lúc 14h51 về vụ hỏa hoạn tại Wang Fuk Court, khu chung cư gồm 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ, khoảng 4.000 cư dân. Vào thời điểm bị cháy, một số tòa đang được thi công cải tạo và có hệ thống giàn giáo tre cùng lưới xanh bao quanh ở mặt ngoài.

Gió mạnh đã khiến lửa lan theo hệ thống giàn giáo tre sang các tòa còn lại trong cụm chung cư 8 tòa. Đám cháy được nâng lên mức báo động số 5, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Hong Kong, vào cuối chiều cùng ngày. Đám cháy đã hoành hành gần một ngày trước khi được khống chế vào chiều 27/11.

Cụm chung cư Wang Fuk Court.

Sở Cứu hỏa Hong Kong sáng nay cho biết 94 người đã thiệt mạng trong vụ cháy và cảnh báo con số có thể còn tăng do hàng trăm người vẫn mất tích. Trong số 76 người bị thương, ít nhất 12 người vẫn trong tình trạng nguy kịch và 28 người trong diện nghiêm trọng.

Giới chức Hong Kong đang điều tra sự việc. Vụ hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ khả năng chống cháy kém của giàn giáo và công nhân hút thuốc. Cảnh sát đã bắt ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu phụ trách cải tạo, với cáo buộc cẩu thả, vô trách nhiệm khi sử dụng vật liệu không an toàn.

