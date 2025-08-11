Mối lo drone khiến Mỹ lắp súng máy nòng xoay cho xe tăng Abrams

Mỹ thử nghiệm súng máy 6 nòng trên xe tăng Abrams, dường như nhằm đối phó mối đe dọa của drone và khắc phục hạn chế hỏa lực.

Sư đoàn Thiết giáp số 1 của quân đội Mỹ hồi cuối tháng 7 thử nghiệm trang bị súng máy 6 nòng M134 trên xe tăng M1 Abrams, nhằm đối phó thiết bị bay không người lái (drone) và cải thiện khả năng tác chiến trong môi trường phức tạp như đô thị.

Súng máy nòng xoay M134, sử dụng đạn cỡ 7,62x51 mm, có tốc độ khai hỏa tới 6.000 phát mỗi phút, thường trang bị cho các trực thăng đa dụng của Mỹ để tự vệ và yểm trợ mặt đất. Tuy nhiên, tích hợp nó lên xe tăng Abrams là ý tưởng mới, phản ánh những thay đổi trong môi trường chiến đấu.

Súng máy M134 trên xe tăng M1 Abrams tại căn cứ Bliss, Texas, hồi tháng 7. Ảnh: US Army

Nhóm phân tích quân sự Army Recognition, có trụ sở ở Bỉ, nhận định cuộc thử nghiệm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của xe tăng Abrams trước các mối đe dọa mới, đặc biệt là drone tự sát, vốn là vũ khí rất phổ biến ở nhiều cuộc xung đột trên thế giới trong những năm qua.

Theo cây bút David Axe của Forbes, drone tự sát đã trở thành "sát thủ" của xe tăng và thiết giáp ở chiến trường Ukraine, kể cả những loại được bảo vệ tốt nhất. Với chi phí thấp và khả năng tấn công chính xác, chúng luôn tạo ra thách thức lớn cho các phương tiện thiết giáp truyền thống.

"Súng máy M134 cung cấp giải pháp tiềm năng để đối phó những loại drone cỡ nhỏ, có tốc độ bay lớn. Hỏa lực của nó cho phép tạo ra màn đạn dày đặc, tăng xác suất bắn hạ drone trước khi chúng tiếp cận xe tăng", Axe nhận xét.

Tuy nhiên, trang bị súng máy M134 không chỉ nhằm đối phó drone tự sát. Chuyên trang quân sự Defense Express cho rằng mục đích chính của thử nghiệm là cải thiện hỏa lực cho xe tăng Abrams trong môi trường chiến đấu phức tạp như đô thị hoặc địa hình hiểm trở.

Trong các thành phố, nơi xe tăng bị hạn chế về tầm nhìn và khả năng cơ động, súng máy M2 và M240 không đủ để đối phó những mối đe dọa bất ngờ như bộ binh phục kích từ các tòa nhà và tầng hầm. Thiết kế của M134 được đánh giá là phù hợp với nhiệm vụ chế áp hỏa lực, nhờ tốc độ bắn rất lớn và khả năng duy trì hỏa lực trong thời gian dài so với súng máy một nòng thông thường.

Binh sĩ Mỹ thử súng máy M134 trên xe tăng M1 Abrams tại căn cứ Bliss, Texas, hồi tháng 7. Ảnh: US Army

Thử nghiệm cũng chỉ ra hàng loạt thách thức về kỹ thuật. Một trong những vấn đề lớn là yêu cầu nguồn điện để vận hành súng M134. Khác với súng máy thông thường, M134 cần nguồn điện ổn định để quay nòng súng, đòi hỏi xe tăng Abrams trang bị hệ thống điện phù hợp.

Lượng đạn cần thiết để duy trì hỏa lực của súng M134 đặt ra thách thức về hậu cần. Khẩu súng có thể bắn sạch cơ số đạn 3.000 viên trong vòng 30 giây nếu bắn ở tốc độ tối đa. Điều này yêu cầu hệ thống tiếp đạn và không gian lưu trữ lớn trên xe tăng.

Một hạn chế khác là súng máy M134 chỉ có kính ngắm quang học để hỗ trợ xạ thủ, không có cơ chế điều khiển từ xa. Lính nạp đạn phải thò người ra khỏi tháp pháo khi vận hành, khiến họ dễ bị tổn thương trước hỏa lực đối phương hoặc các vụ nổ của drone.

Theo chuyên gia quân sự Mỹ Joseph Trevithick, giải pháp lý tưởng sẽ là tích hợp hệ thống điều khiển từ xa, tương tự tháp súng Kongsberg thử nghiệm trên các biến thể Abrams trước đây. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi thời gian và chi phí đáng kể, đặc biệt khi thử nghiệm hiện tại chỉ mang tính nghiên cứu.

Xe tăng Abrams Mỹ tại thao trường ở bang Minnesota hôm 28/7. Ảnh: US Army

Quân đội Ukraine từng tuyên bố xe tăng Abrams của Mỹ sẽ là vũ khí quan trọng để chọc thủng phòng tuyến đối phương. Tuy nhiên, lực lượng này phải hứng chịu nhiều thiệt hại dù chỉ triển khai hạn chế, không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO.

Theo báo cáo tổng hợp của Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ít nhất 22 trong 31 xe tăng M1A1SA Abrams của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu tham chiến hồi cuối tháng 2/2024. Phần lớn đều bị phá hủy do trúng đòn của drone tự sát hoặc đạn pháo, tên lửa dẫn đường của Nga.

Phong Lâm (Theo War Zone, Army Recognition)