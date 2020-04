Mỗi học sinh Sài Gòn được cấp 9 khẩu trang miễn phí

Gần 1,3 triệu học sinh, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề khi đi học lại sẽ được cấp 9 khẩu trang vải kháng khuẩn trong 3 tháng.

Ngoài ra, gần 7.000 công nhân vệ sinh (thu gom, vận chuyển rác, quét đường, thoát nước) cũng được cấp khẩu trang tương tự, theo quyết định của UBND TP HCM, chiều 24/4.

Động thái này được đưa ra theo chủ trương của HĐND TP HCM tại kỳ họp bất thường cuối tháng trước. Theo đó, thành phố chi 2.753 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19, trong đó mua khẩu trang hết 112 tỷ.

Hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP HCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Trong đó, tiêu chí đeo khẩu trang chỉ quy định với học sinh phổ thông, không quy định cho trẻ mầm non.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát 1,4 triệu phụ huynh về việc cho học sinh đeo khẩu trang khi đi học. Trong đó, hơn 900.000 người đồng ý, 248.000 người không đồng ý, còn lại không có ý kiến.

TP HCM có hơn 1,7 triệu học sinh, bao gồm: cấp mầm non gần 400.000 em, còn lại là học sinh phổ thông từ tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên. Học sinh TP HCM được nghỉ hết ngày 3/5 để phòng chống dịch, dự kiến đi học lại vào giữa tháng 5.

Mạnh Tùng