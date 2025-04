Mỗi 5 phút, VinFast bàn giao một ôtô điện

97.399 ôtô điện VinFast được bàn giao trên toàn cầu trong năm 2024, tăng 192% so với 2023, đóng góp vào doanh thu hơn 120 tỷ đồng mỗi ngày nhờ bán xe điện.

Số liệu được VinFast nêu trong báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2024, công bố hôm 24/4, ghi nhận bước tiến vượt bậc về doanh thu và lượng xe bàn giao trên toàn cầu.

Năm 2024, VinFast bàn giao tổng cộng 97.399 ôtô điện, tăng 192% so với năm 2023 - tức khoảng 5 phút, hãng này lại giao một mẫu ôtô điện. Riêng quý IV năm ngoái, hãng ghi nhận mức tăng cao nhất cả năm với 53.139 xe bàn giao, tăng 143% so với quý III. Doanh số bán cho người tiêu dùng (B2C) cũng ghi nhận mức tăng 140% so với quý trước đó, và gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ôtô, VinFast còn bán ra 70.977 xe máy điện trong năm qua, tăng nhẹ so với năm 2023. Với đà tiêu thụ trên, VinFast cho biết tổng doanh thu 2024 đạt 44.019 tỷ đồng, tăng 57,9% so với năm 2023. Trung bình, mỗi ngày VinFast thu về hơn 120 tỷ đồng từ bán xe điện.

Bộ đôi VinFast VF 8 và VF 3. Ảnh: Quang Anh

Mặc dù ghi nhận lỗ ròng trong năm 2024, VinFast vẫn kiên định với chiến lược đầu tư mạnh vào nghiên cứu phát triển (R&D), mở rộng sản xuất và tối ưu vận hành. Tỷ suất lợi nhuận gộp âm phản ánh giai đoạn đầu tư chiều sâu, nhưng cũng cho thấy định hướng dài hạn hướng đến lợi nhuận bền vững.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết, VinFast năm nay đặt mục tiêu giao 200.000 xe, chiếm khoảng 40% thị phần trong nước và đạt điểm hòa vốn ở thị trường Việt Nam. Tính đến 31/3, ông Vượng đã giải ngân 10.000 tỷ đồng cho VinFast dưới dạng tài trợ không hoàn lại. Vingroup cũng giải ngân khoản vay hơn 27.000 tỷ đồng, trong cam kết cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng trong giai đoạn hãng xe điện tăng tốc.

VinFast là hãng duy nhất Việt Nam có hạ tầng trạm sạc riêng biệt. Ảnh: Quang Anh

Năm ngoái, VinFast là hãng bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam với doanh số hơn 87.000 chiếc, tương đương mỗi ngày bàn giao khoảng 240 ôtô điện các loại. Đóng góp chủ lực cho doanh số của VinFast là mẫu SUV điện VF 5 với hơn 32.000 chiếc, đồng thời là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Xếp sau là VF 3, mẫu minicar có doanh số hơn 25.000 chiếc. Doanh số của riêng VF 5 hay VF 3, cũng tương đương doanh số của cả một hãng thuộc top 6-7 bán cả năm trên thị trường.

Gần nhất vào tháng 3, lượng bán của VinFast đạt hơn 12.100 xe, con số thậm chí lớn hơn tất cả các đối thủ (chỉ tính xe con) bán trong 3 tháng. Trước VinFast, chưa hãng xe nào tạo cách biệt lớn đến vậy tại thị trường Việt Nam.

VF 3 là một trong những dòng xe chủ lực doanh số của VinFast tại Việt Nam. Ảnh: Quang Anh

Năm nay, VinFast sẽ bàn giao dòng sản phẩm Green được thiết kế tối ưu cho dịch vụ vận tải, gồm 4 mẫu thuộc các phân khúc khác nhau: Minio (mini), Herio (SUV hạng A), Nerio (SUV hạng C) và Limo Green (MPV), với mức giá khởi điểm 269-749 triệu đồng. Herio và Nerio dự kiến bàn giao từ quý II, trong khi Minio và Limo Green sẽ vào tháng 8.

