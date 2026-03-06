Mộc Mai - thương hiệu sản xuất mỹ phẩm Việt Nam

Mộc Mai phát triển các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, lành tính, phù hợp cơ địa người Việt, hướng tới chất lượng tiệm cận quốc tế và phát triển bền vững.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mộc Mai được thành lập vào năm 2022, bởi bà Nguyễn Thị Yến Mai, tiến sĩ chuyên ngành vật liệu và công nghệ nano. Chia sẻ về sự ra đời của thương hiệu, bà Mai cho biết từng quen sử dụng các sản phẩm chăm sóc cá nhân đến từ Pháp và Đức. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tìm kiếm sản phẩm ngoại nhập, bà lựa chọn một hướng đi khó hơn - tự mình tạo ra những sản phẩm chăm sóc cơ thể được sản xuất tại Việt Nam, có chất lượng tiệm cận các thương hiệu quốc tế, mức giá phù hợp với người tiêu dùng trong nước và hướng đến phát triển bền vững.

Từ đó, Mộc Mai được thành lập với sự giao thoa giữa khoa học hiện đại và giá trị thiên nhiên. Thương hiệu theo đuổi triết lý phát triển sản phẩm dựa trên sự hiểu biết sâu về nguyên liệu, cấu trúc da - tóc và khả năng tương thích sinh học, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mộc Mai, đứng trước khu vực nghiên cứu và sản xuất sản phẩm. Ảnh: Mộc Mai

Hiện nay, Mộc Mai xây dựng được hệ sản phẩm chăm sóc cơ thể cơ bản, bao gồm chăm sóc tóc và da, sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên nhẹ nhàng, lành tính, phù hợp với làn da và cơ địa người Việt. Các công thức được nghiên cứu theo hướng tối giản cần thiết, chú trọng sự cân bằng và an toàn khi sử dụng lâu dài.

Xưởng sản xuất của công ty được xây dựng và vận hành theo nguyên tắc "Thực hành sản xuất tốt" (GMP), đồng thời được Sở Y tế Hà Nội cấp phép, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, vệ sinh và kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất mỹ phẩm.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, thương hiệu cũng đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, ưu tiên nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và hướng tới mô hình phát triển bền vững trong dài hạn.

Bà Yến Mai tham quan các hệ thống thiết bị chưng cất và sản xuất nước hoa từ hoa oải hương tại bảo tàng Musée de la Lavande ở Luberon, Provence, Pháp. Ảnh: Mộc Mai

Bà Nguyễn Thị Yến Mai có nhiều năm học tập, nghiên cứu cũng như làm việc tại Pháp và Đức - hai quốc gia có nền công nghiệp mỹ phẩm và tiêu chuẩn khoa học hàng đầu thế giới. Trong thời gian ở châu Âu, bà tham gia các dự án nghiên cứu tại những trung tâm uy tín, đồng thời có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các quy trình phát triển sản phẩm mỹ phẩm bài bản, nghiêm ngặt.

Sau khi trở về Việt Nam, bà hiện là giảng viên trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mộc Mai, đồng thời tiếp tục thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu chống nắng ứng dụng trong mỹ phẩm, lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa khoa học vật liệu, hóa học và sinh học.

