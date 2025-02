Mở tranh Phật, cầu an trên bảo tháp Mandala Tây Thiên

16 sư cô múa Dakini - nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh nhằm tăng cường năng lượng tích cực, thể hiện sự tự do và giải phóng. Dakini là những nữ thần trong Phật giáo Kim cương thừa, đại diện cho sự chứng ngộ và trí tuệ.Phật giáo Kim cương thừa quan niệm 15 ngày đầu năm mới thuộc tuần trăng sáng, là thời điểm linh thiêng khởi đầu chu kỳ mới của vũ trụ. Đi chùa lễ Phật ngoài cầu bình an còn là để mỗi người làm mới tâm hồn, giải phóng phiền não, bắt đầu năm mới an lành.

Cầu bình an, tài lộc là mong nguyện chính đáng của mỗi người. Nhưng không phải ai cũng nhận thức rõ điều cốt lõi không nằm ở việc "xin" phúc lành từ bên ngoài mà là sự kết nối với năng lượng từ bi từ trong tâm của chư Phật để thắp sáng trí tuệ, dưỡng tâm thiện lành.