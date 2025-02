Đoàn truyền thừa Drukpa giao lưu phật pháp tại chùa Phật Tích

Bắc NinhChiều 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), Đức Gyalwang Drukpa cùng thượng tọa Thích Đức Thiện trao đổi về ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong các hoạt động phật sự.

Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Kim cương thừa Drukpa thăm chùa Phật Tích trong chuyến hoằng pháp hơn ba tuần tại Việt Nam.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trụ trì chùa Phật Tích, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam coi đây là duyên lành đầu xuân.

Ông chia sẻ Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, tập trung mạnh mẽ vào phát triển khoa học và công nghệ số. Phật giáo Việt Nam vì thế cũng hòa nhập vào kỷ nguyên này, triển khai công nghệ trong các hoạt động Phật sự như tu tập, ứng dụng các phần mềm quản lý, tích hợp dữ liệu...

Người đứng đầu Truyền thừa Drukpa tặng tranh Phật Quan Âm Độ Mẫu cho chùa Phật Tích. Ảnh: Xuân Hoa

Người đứng đầu Truyền thừa Drukpa tán thán tầm nhìn của Việt Nam, cho biết thêm các trụ xứ tu tập tại Ấn Độ, Nepal cũng đang tích cực chuyển đổi số, mong muốn giao lưu hơn nữa với Phật giáo Việt Nam.

Cuối buổi viếng thăm, ông tặng Trụ trì chùa Phật Tích bức tranh Phật Quan Âm Độ Mẫu từ Nepal và đón nhận món quà là tượng Rắn thần - biểu tượng của năm Ất Tỵ, cùng tranh Liên Hoa tịnh cảnh từ thượng tọa Thích Đức Thiện.

Chùa Phật Tích tọa lạc trên núi Lan Kha, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Chùa được xây trên núi cao để tránh ồn ào, phù hợp với những người thích Phật pháp và tu tập. Trong chùa có nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật và tác phẩm điêu khắc, nổi bật nhất là pho tượng phật A Di Đà và tượng mười linh thú tạc bằng đá (5 đôi ngựa, voi, trâu, tê giác, sư tử), có niên đại thời Lý, đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Lễ hội chùa được tổ chức từ mùng 3 đến mùng 5 Tết hàng năm, thu hút du khách lễ bái, du xuân.

Tăng đoàn thăm chùa Phật Tích chiều 2/2. Ảnh: Xuân Hoa

Lần thứ 12 thăm Việt Nam, người đứng đầu Truyền thừa Drukpa cùng tăng đoàn sẽ có nhiều hoạt động tại các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, như thăm chùa Phật Tích, Bắc Ninh; khai đàn pháp hội và cầu an tại đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc ngày 7-8/2; tổ chức chuỗi pháp hội tại TP HCM và các tỉnh phía nam ngày 15-24/2.

Đại pháp hội cầu an đầu xuân Ất Tỵ kéo dài ba ngày 7-9/2 tại đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc, gồm các khóa lễ cầu nguyện, tu tập gia trì bình an đầu năm mới cho phật tử, du khách tham dự. Pháp hội còn khai mở tranh thêu gấm Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; lễ hội ánh sáng truyền đăng cầu nguyện quốc thái dân an; chương trình nghệ thuật về Phật giáo.

Truyền thừa Phật giáo Drukpa khởi nguồn từ Ấn Độ gần một nghìn năm trước, có ảnh hưởng rộng khắp các quốc gia, lãnh thổ trên dãy Himalaya như Ladakh, Nam Ấn, Tây Bengal, Nepal, Bhutan... Ngày nay, các trung tâm tu học của Truyền thừa Drukpa phát triển rộng khắp châu Á, châu Âu, Mỹ La tinh và nhiều nhóm thực hành tại Bắc Mỹ.

Người lãnh đạo tinh thần đời thứ 12 của Truyền thừa Drukpa có pháp danh Jigme Pema Wangchen. Ông sinh năm 1963 trong gia đình hành giả Kim cương thừa có tiếng tại Ấn Độ. Bốn thập niên truyền giảng Phật pháp toàn thế giới, ông khởi xướng các dự án nhân đạo, thúc đẩy nhiều nhóm thiện nguyện liên quan bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản. Ông được Liên Hợp Quốc tôn vinh với các giải thưởng: Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Bậc bảo hộ vùng Himalaya, South - South Awards.

Xuân Hoa