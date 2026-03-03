Mổ 'tìm' tinh trùng có gây yếu sinh lý?

Nhiều người nói phẫu thuật can thiệp tìm tinh trùng làm suy giảm sinh lý, gây rối loạn cương, thậm chí mất cảm giác, yếu sinh lý, có đúng không?(Hoàng, 33 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Nhiều nam giới đối mặt với tình trạng vô tinh (không có tinh trùng trong tinh dịch) thường trì hoãn phẫu thuật vì lo sợ việc can thiệp vào tinh hoàn sẽ làm suy giảm bản lĩnh đàn ông. Quan điểm này không chính xác.

Thứ nhất, tinh hoàn đảm nhận hai chức năng biệt lập gồm sản xuất tinh trùng để duy trì nòi giống và sản xuất hormone Testosterone – "nhiên liệu" chính quyết định ham muốn và khả năng cương dương. Các kỹ thuật hiện đại như Micro-TESE (vi phẫu trích xuất tinh trùng từ tinh hoàn) cho phép bác sĩ sử dụng kính hiển vi có độ phóng đại lớn để tìm các ống sinh tinh còn tiềm năng, không gây ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của tinh hoàn. Việc quan sát dưới kính hiển vi giúp tránh làm tổn thương các mạch máu nuôi dưỡng và các tế bào Leydig (nơi sản xuất Testosterone).

Lý do một số nam giới cảm thấy "yếu" sau mổ có thể do căng thẳng quá mức về kết quả tìm tinh trùng hoặc áp lực sinh con, gây rối loạn cương dương tạm thời. Ngoài ra, bệnh nhân phải mổ tìm tinh trùng thường có bệnh lý nền đi kèm như suy tuyến dinh dục, mức testosterone thấp hơn người bình thường, dẫn đến cả tình trạng không có tinh trùng và yếu sinh lý đồng thời.

Hiện, phẫu thuật tìm tinh trùng là "chìa khóa" cuối cùng để nam giới vô tinh có con chính chủ. Thay vì lo lắng về bản lĩnh nam giới, bạn nên lựa chọn các cơ sở y tế uy tín có trang thiết bị vi phẫu hiện đại để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao nhất.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện