Mở rộng sự nghiệp toàn cầu khi theo học IT tại Singapore

Chương trình Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính tại Học viện Quản lý Singapore (SIM) giúp sinh viên tiếp cận giáo dục quốc tế và cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Singapore đang đặt mục tiêu trở thành "Quốc gia Thông minh" (Smart Nation), với các chính sách đầu tư mạnh mẽ để phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Năm 2024, Chính phủ công bố khoản đầu tư 740 triệu USD cho AI nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào nhiều lĩnh vực, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Ngành công nghệ thông tin tại Singapore không chỉ giới hạn trong phần mềm, mà còn mở rộng sang dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning), an ninh mạng (Cybersecurity) và Internet vạn vật (IoT). Sự phát triển đa dạng này mang lại nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp cho sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Sinh viên tại SIM. Ảnh: SIM

Học viện Quản lý Singapore (SIM) hiện hợp tác với những trường đại học uy tín, mang đến chương trình đào tạo cập nhật theo xu hướng công nghệ thế giới, trong đó có Đại học London (Vương quốc Anh) thông qua thành viên Goldsmiths, xếp thứ 60 trong bảng xếp hạng The Complete University Guide 2025.

Ngoài ra, Đại học Wollongong (Australia), top 125 thế giới về Kỹ thuật và Công nghệ theo bảng xếp hạng các trường đại học thế giới theo ngành học của Times Higher Education 2024, cũng là đối tác của SIM.

Sự hợp tác này mang lại cho sinh viên cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức toàn cầu và bằng cấp quốc tế giá trị. Đây là lợi thế lớn khi sinh viên bước vào thị trường việc làm trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên nguồn nhân lực có trải nghiệm học tập đa văn hóa và tư duy toàn cầu.

Tại SIM, sinh viên ngành IT có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo kết hợp lý thuyết với thực tiễn. Các môn học được thiết kế theo sát nhu cầu thị trường, từ lập trình, phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm đến an ninh hệ thống. Bên cạnh đó, người học có thể tham gia dự án thực tiễn, giúp nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và quản lý thời gian, những yếu tố cần thiết trong môi trường công nghệ.

Với chương trình liên kết cùng Đại học London, sinh viên có thể chọn chuyên ngành Khoa học Máy tính với các hướng đi như: học máy và AI, IoT, trải nghiệm người dùng, thực tế ảo, phát triển web và di động. Chương trình kéo dài 2-3 năm, cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện và chuyên sâu.

Trong khi đó, Đại học Wollongong mang đến các lựa chọn đa dạng từ dữ liệu lớn, an ninh mạng, an ninh hệ thống kỹ thuật số đến phát triển trò chơi và ứng dụng di động. Thời gian học kéo dài từ 2 đến 2,5 năm. Sinh viên có thể chọn học chuyên ngành kép, kết hợp các lĩnh vực như an ninh hệ thống và dữ liệu lớn, hoặc dữ liệu lớn và an ninh mạng, để tăng tính cạnh tranh khi ra trường.

Ngoài ra, chương trình Cử nhân Hệ thống Thông tin Kinh doanh cũng phù hợp với những ai muốn kết hợp giữa công nghệ và quản trị.

Sinh viên thực hành với cơ sở vật chất hiện đại. Ảnh: SIM

Bên cạnh đào tạo kiến thức, SIM còn tạo ra môi trường học tập năng động với sự kết nối chặt chẽ giữa sinh viên và giảng viên, chuyên gia đầu ngành. Các hoạt động ngoại khóa, hội thảo công nghệ và cơ hội thực tập tại Singapore giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng mềm, mở rộng mạng lưới quan hệ, nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường toàn cầu.

Về triển vọng nghề nghiệp, Singapore đang gia tăng tuyển dụng trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu, an ninh mạng và phát triển ứng dụng di động. Đây cũng là những ngành SIM đang đào tạo. Theo khảo sát việc làm sau tốt nghiệp năm 2023/2024 do Media Research Consultants thực hiện, 80,2% sinh viên SIM có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ này bao gồm cả việc làm toàn thời gian và bán thời gian, phản ánh hiệu quả đào tạo cũng như uy tín bằng cấp của SIM trên thị trường.

Đối với sinh viên quốc tế, việc học tại SIM không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn, mà còn là cơ hội trải nghiệm văn hóa đa dạng tại Singapore, trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu châu Á. Đây là môi trường thuận lợi để rèn luyện khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và xây dựng tư duy toàn cầu.

Nhật Lệ