Mở rộng đường phía Đông TP HCM ngưng trệ vì vướng 250 m

Hoàn thành 81% nhưng công trình mở rộng đường Liên Phường, TP Thủ Đức, vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng đình trệ gần ba năm qua do vướng 250 m chồng ranh dự án khác.

Khởi công tháng 9/2018, dự án nâng cấp đường Liên Phường dài 2,5 km, điểm đầu ở tuyến Đỗ Xuân Hợp, điểm cuối nối vào đường Bưng Ông Thoàn. Tuyến đường sẽ mở rộng từ 7-8 m lên 30 m, 6 làn xe; xây một nhánh cầu Ông Cày và các hạng mục thoát nước, cây xanh, chiếu sáng...

Liên Phường là một trong những trục giao thông chính ở khu đông TP HCM. Trong đó, đoạn đang triển khai dự án mở rộng nằm ở giữa tuyến, kết nối trực tiếp với đường Đỗ Xuân Hợp ra cầu Nam Lý. Lưu lượng xe qua đây dự kiến sẽ tăng lên rất cao do cây cầu trên chuẩn bị thông xe, kéo theo nguy cơ ùn tắc ở ngã ba Đỗ Xuân Hợp - Liên Phường.

Đoạn 250 m trên đường Liên Phường bị "thắt cổ chai" do chồng ranh dự án ở bên cạnh chưa được mở rộng, tháng 8/2024. Ảnh: Gia Minh

Sau 6 năm triển khai, toàn tuyến Liên Phường đã cơ bản được nâng cấp nhưng đang bị vướng đoạn dài 250 m giáp đường Đỗ Xuân Hợp. Dù chỉ chiếm khoảng 10% tổng chiều dài, song cả dự án bị ảnh hưởng do chồng lấn ranh Khu nhà ở thuộc Công ty Coopimex, khiến mặt bằng chưa bàn giao đủ. Vì chưa được mở rộng đồng bộ, tuyến đường bị cong, tạo "thắt cổ chai", dễ gây ùn tắc, tai nạn.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư), công trình nâng cấp đường đã tạm dừng từ cuối năm 2021 khi tiến độ chung đạt khoảng 81%. Ba năm qua, đơn vị đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương tìm hướng giải quyết việc chồng lấn ranh ở các dự án nhưng đến nay chưa xử lý xong.

Đoạn "thắt cổ chai" đường Liên Phương nối ra tuyến Đỗ Xuân Hợp dẫn đến cầu Nam Lý sắp thông xe, tháng 8/2024. Ảnh: Gia Minh

Ngoài ra vướng mắc 250 m ở địa điểm trên, dọc tuyến còn một số vị trí khác diện tích nhỏ hơn cũng bị chồng ranh với các dự án như: khu nhà ở phường Phước Long B; khu dân cư Kiến Á, chung cư cao tầng và công trình công cộng ở phường Phước Long B...

Tại buổi kiểm tra dự án hồi đầu tháng 8, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường giao TP Thủ Đức điều chỉnh quy hoạch đoạn 250 m bị chồng lấn ranh và một vị trí khác ở giáp tuyến Bưng Ông Thoàn ngay trong tháng để làm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

"Nếu được giao đủ mặt bằng, dự án sẽ hoàn thành sau 5 tháng, giúp kết nối đồng bộ giao thông ở khu vực", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Ngoài đường Liên Phường, tại TP Thủ Đức còn công trình nâng cấp đường Lương Định Của cũng gặp vướng mắc, kéo dài 9 năm qua do bị chồng lấn 600 m với dự án Khu đô thị Phát triển An Phú. Vướng mắc này không chỉ làm chậm tiến độ nâng cấp đường Lương Định Của mà nguy cơ ảnh hưởng dự án nút giao An Phú vì cũng có một số hạng mục chồng ranh với phần đất nêu trên.

Vị trí đoạn đường Liên Phường được mở rộng. Đồ họa: Đăng Hiếu

Một công trình khác cũng gặp tình trạng tương tự là đường trục chính Đông Tây đoạn qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nối sang TP HCM. Tuyến đường có tổng kinh phí 730 tỷ đồng vừa được Bình Dương khánh thành nhưng còn vướng 50 m đoạn kết nối với quốc lộ 1, do chồng ranh với dự án mở rộng xa lộ Hà Nội thuộc TP HCM. Vướng mắc trên khiến tuyến đường chưa thể thông suốt, ảnh hưởng kết nối các đầu mối giao thông như bến xe Miền Đông mới và sắp tới là Metro Suối Tiên - Bến Thành khi vận hành.

TS Phạm Viết Thuận, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM, cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án bị chồng lấn ranh do quá trình lập quy hoạch trước đây chưa đồng bộ. Ngoài ra, quá trình phát triển đô thị cũng có dự án được quy hoạch trước, công trình được quy hoạch sau nhằm phù hợp nhu cầu thực tế. Nếu quy hoạch không được cập nhật và điều chỉnh đồng bộ dễ gặp vấn đề chồng lấn khi triển khai.

Theo chuyên gia, trường hợp phải điều chỉnh ranh, dự án giao thông cần được ưu tiên giữ nguyên theo quy hoạch vì đặc thù các công trình này cần những yêu cầu kỹ thuật nhất định, bao gồm lộ giới, tốc độ; hệ thống hạ tầng, tiện ích kèm theo. Trong khi đó, các dự án phát triển đô thị, nhà ở có thể triển khai đa dạng nên việc điều chỉnh sẽ thuận lợi hơn.

Gia Minh