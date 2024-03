Mở rộng đường cửa ngõ TP HCM 9 năm chưa xong do vướng đền bù

Sau 9 năm triển khai, dự án mở rộng đường Lương Định Của, TP Thủ Đức, tổng vốn 826 tỷ đồng chưa rõ ngày hoàn thành vì vướng 2,2 ha đất chồng ranh khu đô thị.

Đây là trục đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông được TP HCM đầu tư nâng cấp từ năm 2015 với quy mô mở rộng lên 30 m, trên đoạn dài 2,5 km từ đường Trần Não tới nút giao An Phú. Gần một thập kỷ triển khai với nhiều lần lùi tiến độ, đến nay dự án vẫn dang dở. Hiện, công trường ngổn ngang, trở thành "nút thắt cổ chai" thường ùn tắc do đây là tuyến kết nối với các trục giao lớn là Mai Chí Thọ, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Nguyễn Thị Định...

Đoạn dài hơn 500 m với khoảng 2,2 ha đường Lương Định Của (bên phải tuyến) chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Quỳnh Trần

Trở ngại lớn nhất khiến dự án chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đoạn từ đường Nguyễn Hoàng tới nút giao An Phú, dài hơn 500 m. Đoạn này có khoảng 2,2 ha đất chồng ranh dự án Khu đô thị Phát triển An Phú, do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư. Phần diện tích này có 64 hộ bị ảnh hưởng cần đền bù nhưng chưa thống nhất trách nhiệm do đơn vị nào thực hiện, dẫn đến việc thi công ngưng trệ nhiều năm qua.

Theo kết luận của thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố, năm 2001 Thủ tướng ra quyết định thu hồi hơn 87 ha đất tại phường An Phú (quận 2, nay là TP Thủ Đức). Trong đó, hơn 85 ha giao cho Công ty Dịch vụ và Phát triển đô thị TP HCM (hiện là Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm) sử dụng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính trong khu đô thị. Phần còn lại hơn 2,2 ha, TP HCM quản lý để mở rộng đường Lương Định Của theo quy hoạch.

Đoạn đường vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên chưa được thi công. Ảnh: Gia Minh

Quá trình triển khai mở rộng đường sau đó, các sở ngành ở thành phố xác định trách nhiệm bồi thường phần diện tích nêu trên thuộc chủ đầu tư dự án khu đô thị. Bởi thời điểm Thủ tướng ra quyết định thu hồi đất, phạm vi đền bù thiệt hại được quy định "cho toàn bộ diện tích", tức gồm cả hơn 87 ha, chứ không tách riêng 2,2 ha phần TP HCM được giao quản lý. Tuy nhiên, phía Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm cho rằng đơn vị chỉ được giao hơn 85 ha, phần còn lại là lộ giới đường Lương Định Của không thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật chính ở khu đô thị An Phú, nên không trong phạm vi đền bù của công ty.

Trước yêu cầu cấp bách cần sớm hoàn thành dự án mở rộng tuyến đường, chính quyền quận 2 (nay thuộc TP Thủ Đức) năm 2018 kiến nghị thành phố thống nhất điều chỉnh quy hoạch phần diện tích 2,2 ha, đồng thời tạm ứng 191 tỷ đồng để bồi thường cho các hộ dân. Sau khi xác định đơn vị chịu trách nhiệm đền bù sẽ hoàn trả lại phần kinh phí này. Tuy nhiên, vướng mắc về các thủ tục liên quan nên phương án trên chưa thực hiện.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, UBND TP HCM hồi tháng 10 năm ngoái giao TP Thủ Đức tiếp tục xác định rõ đơn vị có trách nhiệm bồi thường phần diện tích 2,2 ha nêu trên. Đồng thời, thành phố đề nghị Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm xây dựng phương án tài chính, trong đó bổ sung, cập nhật chi phí và nguồn vốn thực hiện bồi thường thuộc dự án Khu đô thị Phát triển An Phú, bao gồm dự kiến cả chi phí đền bù ở phần diện tích 2,2 ha.

Đoạn đường Lương Định Của được mở rộng. Đồ hoạ: Thanh Nhàn

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (TCIP - chủ đầu tư dự án mở rộng đường Lương Định Của), cho biết trong phạm vi 2,2 ha nêu trên còn có một phần chồng ranh dự án xây dựng nút giao An Phú. Đây cũng là công trình trọng điểm ở thành phố, đang đặt mục tiêu hoàn thành năm 2025 để giảm kẹt xe cho khu Đông. Do vậy, vướng mắc trong khâu đền bù nguy cơ ảnh hưởng tiến độ ở cả dự án này.

Ngoài khu vực trên, TCIP cho biết phần còn lại của công trình mở rộng đường Lương Định Của, từ tuyến Trần Não tới Nguyễn Hoàng đến nay tiến độ tổng thể đạt khoảng 85%. Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn do không có mặt bằng. Hiện, một số vị trí ở đoạn trên cũng chưa thi công được do vướng 4 hộ dân, trong đó ba hộ thuộc các dự án khu đô thị kế bên. Riêng hộ còn lại thuộc diện lấn chiếm đất công, dự kiến trong tháng 3 TP Thủ Đức sẽ cưỡng chế và giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Gia Minh