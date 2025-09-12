Mở rộng cao tốc TP HCM về miền Tây gặp khó vì khoản nợ gần 7.200 tỷ

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96 km đang gặp khó do khoản nợ gần 7.200 tỷ đồng ngân sách ứng đầu tư giai đoạn một chưa được hoàn trả.

Theo Ban quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), số nợ này là phần vốn ngân sách từng ứng để xây dựng đoạn TP HCM - Trung Lương. Giai đoạn 2011-2018, tuyến này được tổ chức thu phí và bán quyền thu phí, đã hoàn trả khoảng 2.391 tỷ đồng, còn lại 7.172 tỷ đồng chưa trả. Từ năm 2018, việc thu phí dừng theo quy định (không cho phép thu trên các tuyến đường nhà nước đầu tư) khiến phương án thu hồi vốn không thể tiếp tục.

Xe ùn ứ trên cao tốc TP HCM - Trung Lương đoạn qua tỉnh Long An (cũ). Ảnh: Hoàng Nam

Hiện dự án mở rộng gộp cả đoạn TP HCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận, triển khai theo hình thức PPP. Nếu tiếp tục thu phí để trả nợ, kế hoạch mở rộng sẽ bị ảnh hưởng. Ban Quản lý dự án 7 kiến nghị bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thanh toán khoản nợ, tách phần vốn ngân sách cũ ra khỏi dự án mới.

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ so với dự tính ban đầu, triển khai theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồ họa: Đăng Hiếu

Trong đó, đoạn TP HCM - Trung Lương sẽ được nâng cấp từ 4 lên 8 làn xe, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận từ 4 lên 6 làn, bổ sung làn dừng khẩn cấp, đầu tư hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí. Công trình dự kiến khởi công cuối năm nay, hoàn thành năm 2028.

Giang Anh