Mổ nội soi - kỹ thuật chiếm ưu thế trong điều trị phụ khoa

Hơn 75% bệnh nhân phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ TP HCM được phẫu thuật nội soi giúp hồi phục nhanh, xuất viện chỉ sau 2-3 ngày thay vì chịu đau đớn và nằm viện dài ngày như mổ hở.

Tại hội thảo quốc tế về phẫu thuật nội soi phụ khoa ngày 15/1, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phương pháp điều trị phụ khoa. Từ mức 50% cách đây một thập kỷ, tỷ lệ phẫu thuật nội soi hiện chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 75% tổng số ca mổ.

Bác sĩ Lê Ngọc Diệp, Trưởng khoa Nội soi, lý giải nguyên nhân khiến kỹ thuật này trở thành lựa chọn hàng đầu nằm ở những lợi ích trực tiếp cho người bệnh. So với đường mổ dài của phẫu thuật truyền thống, nội soi ít xâm lấn, giúp bệnh nhân giảm tối đa tình trạng mất máu và nguy cơ nhiễm trùng. Đặc biệt, người bệnh chịu ít đau đớn sau mổ, rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện. Đa số phụ nữ có thể xuất viện chỉ sau 2-3 ngày theo dõi và nhanh chóng quay lại nhịp sống thường nhật.

Năm 2025, các bác sĩ đã thực hiện hơn 17.500 ca phẫu thuật phụ khoa, trong đó trên 13.000 trường hợp được can thiệp bằng nội soi, tương đương gần 40 ca mỗi ngày. "Con số này cho thấy nội soi không còn là kỹ thuật "thử nghiệm" mà đã trở thành nền tảng chủ đạo trong thực hành lâm sàng", bác sĩ Diệp nói.

Không chỉ giải quyết các bệnh lý thông thường, các bác sĩ hiện nay đã nới rộng giới hạn của phẫu thuật nội soi để xử lý nhiều ca bệnh khó. Tại Từ Dũ, êkíp phẫu thuật đã bóc tách thành công những khối u xơ tử cung lớn tương đương thai nhi 18 tuần, hay xử lý thai bám sẹo mổ lấy thai đến 14 tuần tuổi - những trường hợp trước đây được xem là thách thức lớn. Kỹ thuật này cũng chứng minh hiệu quả trong điều trị ung thư phụ khoa, phục hồi chức năng sàn chậu và can thiệp y học bào thai chuyên sâu.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh về một phương pháp điều trị an toàn và thẩm mỹ, công tác đào tạo nhân lực đang được chú trọng. Bác sĩ Hải nhìn nhận việc chuẩn hóa tay nghề theo chuẩn quốc tế vẫn là "điểm nghẽn". Trước đây, số lượng bác sĩ tiếp cận được các khóa học bài bản ở nước ngoài rất hạn chế. Do đó, bệnh viện vừa triển khai khóa đào tạo phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Việt Nam theo chuẩn châu Âu (GESEA).

Ông István Argay, chuyên gia của Hội Nội soi Phụ khoa châu Âu, cho biết chương trình GESEA đã cấp hơn 7.000 chứng chỉ cho phẫu thuật viên trên toàn thế giới và đang mở rộng tại nhiều quốc gia châu Á. Việt Nam tham gia mạng lưới này, theo ông, sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và điều trị phụ khoa.

Theo các chuyên gia, sự gia tăng của phẫu thuật nội soi không phải là một "cuộc cách mạng" ồn ào, mà là kết quả của quá trình tích lũy dài hơi về kỹ thuật, nhân lực và đào tạo. Với người bệnh, thay đổi ấy thể hiện ở những điều rất cụ thể, ít đau hơn, hồi phục nhanh hơn và giảm nguy cơ biến chứng. Với hệ thống y tế, đó là bước chuyển dịch bền vững hướng tới điều trị an toàn và chuẩn hóa hơn trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Lê Phương