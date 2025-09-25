Mỡ máu tăng 80 lần, huyết tương trắng đục như sữa

Phú ThọNgười đàn ông 46 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, bụng chướng, bác sĩ phát hiện huyết tương màu trắng đục như sữa kèm mỡ máu cao gấp 80 lần bình thường.

Người bệnh có tiền sử tăng triglyceride máu (chất béo trung tính trong máu) - còn gọi là rối loạn chuyển hóa lipid, nhưng không điều trị. Anh thường xuyên uống khoảng 250 ml rượu mỗi ngày, ăn uống thiếu điều độ nhiều dầu mỡ. Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho thấy mức triglyceride 182.1 mmol/L, cao gấp gần 80 lần bình thường, chụp cắt lớp vi tính phát hiện viêm tụy cấp độ nặng.

Bác sĩ chỉ định lọc máu thay huyết tương khẩn cấp. Sau hai giờ, khoảng 500 ml huyết tương màu trắng đục như sữa được loại bỏ. Hiện, bệnh nhân đỡ mệt, đỡ đau bụng, các chỉ số xét nghiệm về gần với mức bình thường.

Huyết tương người bệnh trắng đục như sữa vào thời điểm nhập viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Viêm tụy cấp có nhiều nguyên nhân, trong đó khoảng 7% là do mỡ máu. Khi mỡ máu tăng cao dẫn đến tắc nghẽn ở các mao mạch tụy, gây thiếu máu nuôi dưỡng mô tụy.

Hậu quả là gây ra hoại tử mô và toan hóa máu, đây chính là dấu hiệu viêm tụy cấp. Đồng thời, triglyceride tác dụng nhanh với men lipase của tụy tạo thành các axit béo tự do với nồng độ cao. Khi đó, các tế bào tuyến tụy sẽ bị nhiễm độc và hình thành các tổn thương tại chỗ gây ra viêm tụy cấp.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, khuyến cáo người mỡ máu cao cần điều trị bằng thuốc theo chỉ định, duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế rượu bia và thực phẩm nhiều dầu mỡ. Nên khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát mỡ máu, phòng biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Thúy Quỳnh