Mỡ máu cao có nên ăn trứng, mỡ heo, nội tạng?

Chỉ số mỡ máu của tôi có hơi cao nhẹ, tôi có nên ăn trứng, mỡ heo hay nội tạng động vật thường xuyên? (Thái, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cơ thể người mỡ máu cao gặp tình trạng rối loạn chuyển hóa, khả năng xử lý chất béo kém hơn người thường. Nếu nạp lượng chất béo quá cao cùng lúc sẽ gây rủi ro cao như viêm tụy, sỏi mật, xơ vữa mạch máu... khả năng xử lý mỡ xấu LDL-cholesterol kém đi, dẫn tới mảng xơ vữa hình thành, nhanh hơn, nguy cơ gặp các biến cố tim mạch, đột quỵ.

Lòng đỏ trứng, mỡ heo, nội tạng, là những thực phẩm cần ăn hạn chế. Nội tạng động vật chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol cao, ăn nhiều sẽ làm tăng mỡ máu, gây xơ vữa động mạch, tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến các bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường.

Tương tự với trứng, ăn thế nào là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Có người cho rằng ăn 1-2 quả trứng/ngày tốt cho sức khỏe, song có nhiều người lại cho rằng ăn như vậy quá nhiều, nguy cơ thừa choresterol, chỉ nên ăn 2-3 quả/tuần. Thực tế, cơ địa mỗi người có cách hấp thu, chuyển hóa dinh dưỡng, vận động và khẩu vị khác nhau. Người khỏe mạnh có thể ăn một quả trứng mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên người có tiền sử mắc bệnh tim mạch, tăng cholesterol máu, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp chỉ nên ăn 2-3 quả trứng mỗi tuần. Trứng có hàm lượng cholesterol khá cao, khoảng 180-200 mg mỗi quả, dễ khiến bệnh tiến triển nặng.

Quy tắc quan trọng khi ăn đường, muối, mỡ là chọn nguồn sạch, chưa qua tinh luyện giúp giảm nguy cơ nạp những chất có hại tồn dư. Nếu chẳng may ăn quá nhiều thì cần có giải pháp để tiêu hóa, tái cân bằng. Đơn cử, khi ăn một bữa lòng dồi buổi sáng thì trưa hãy ăn thanh đạm, nhiều rau hơn. Ngày nào tập luyện thì mới ăn món chiên xào nhiều dầu mỡ, còn lười tập, ưu tiên ăn hấp luộc, xào kho rất ít dầu mỡ.

Ngoài việc lựa chọn thực phẩm, bạn cần quan tâm đến lượng ăn và cách ăn. Nhìn chung các thực phẩm khi chế biến ưu tiên luộc, hấp; hạn chế chiên rán để giảm chất béo nạp vào cơ thể.

Nếu người có nền rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, lượng nên giảm lại tùy theo mức độ rối loạn mỡ máu. Tức nếu bạn bị nhẹ, có thể vẫn ăn nhưng hạn chế để cơ thể không rơi vào tình huống quá tải. Nếu bị nặng quá phải kiêng cử tuyệt đối, kết hợp điều trị để cải thiện.

Bác sĩ Phan Thái Tân

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM và Học viện Dinh dưỡng tích hợp IIN (Mỹ)