Mô hình 'nhóm nữ đông đúc' thất thế ở Kpop

Nhóm nữ 9-13 thành viên từng là công thức thành công ở Kpop, nhưng hiện các công ty giải trí tinh gọn nhóm tầm 4-5 người để dễ quản lý.

Trên Dailian, cây viết Lee Ye Joo chỉ ra từng có thời kỳ nhóm nữ đông thành viên (8-9 người trở lên) là chuẩn mực ở Kpop - thị trường vốn cạnh tranh khắc nghiệt, "nhanh nổi nhưng dễ chìm". Từ cột mốc 2007 - khi chín cô gái SNSD ra mắt làng nhạc Hàn, làn sóng nhóm nữ với quân số đông đúc dần nở rộ, nổi bật là After School (liên tục tăng, giảm nhân sự), Nine Muses, Twice (chín người) hay Lovelyz (tám gương mặt).

Giai đoạn 2015-2019, Kpop chứng kiến màn chào sân của WJSN (13 người), nhóm Gugudan, Pristin, Fromis_9, Momoland (chín ca sĩ) hay AOA (tám thành viên). Bên cạnh tài năng, nhân tố có ngoại hình xinh đẹp được xem là lợi thế, dễ chinh phục người hâm mộ.

SNSD ra mắt showbiz Hàn năm 2007, với 9 thành viên gồm: Yoona, Jessica, Tae Yeon, Tiffany, Soo Young, Hyo Yeon, Sunny, Yuri và em út Seo Hyun. Năm 2014, Jessica rời nhóm. Ảnh: SM

Tuy nhiên, sang thập niên 2020, mô hình đông đúc giảm rõ rệt, chỉ vài nhóm đáng chú ý ra mắt như Chic&I's, Kep1er (9 người), nhóm trí tuệ nhân tạo Eternity (11 thành viên) và tripleS (24 ca sĩ). Trong số đó, Chic&I's ngừng hoạt động từ tháng 7/2022, Kep1er rút gọn 7 người khi Mashiro và Kang Yeseo không tái ký hợp đồng.

Ngược lại, số lượng girlgroup quy mô nhỏ khoảng 4-5 người tăng mạnh. Năm 2020 ghi nhận 14 nhóm, bảy nhóm ra mắt hồi 2021, 10 nhóm vào 2022, năm 2023 khoảng 11 nhóm và 2024 đạt kỷ lục 17 nhóm. Riêng nửa đầu năm nay có ít nhất tám nhóm chào sân, trong đó có KiKi, Baby Don’t Cry. Nhà sáng lập các công ty giải trí cho rằng xu hướng Kpop hiện đại là tinh gọn số lượng, tăng chất lượng - tức mỗi thành viên là cá thể nổi bật, nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể.

SNSD hát 'Into The New World' "Into the new world" - ca khúc đầu tay của SNSD hồi 2007. Video: SM

Giới chuyên môn Hàn cho rằng nhóm đông người dần thất thế và lý do của sự dịch chuyển này đến từ nhiều phía. Theo tờ Dailian, trước đây, chỉ cần một gương mặt nổi bật là đủ kéo cả nhóm đi lên. Điển hình, AOA gây tiếng vang với hit Short Skirt, Like A Cat, Heart Attack nhờ sức hút của ca sĩ Seolhyun, các bản BBoom BBoom và Baam của Momoland bùng nổ khi sân khấu của JooE thành chủ đề nóng. Nhưng hiện tại, mức độ cạnh tranh giữa các girlgroup khốc liệt hơn, thành công của toàn nhóm khó có thể dựa vào một cá nhân. Do đó, các công ty giải trí buộc phải cân nhắc khi đầu tư vào nhóm đông người.

Kinh phí vận hành cũng là gánh nặng không nhỏ. Các khoản đầu tư cơ bản như chỗ ở, trang phục, làm tóc, trang điểm, sản xuất nội dung hay quảng bá sẽ tăng theo cấp số nhân, tùy thuộc số lượng thành viên. Chưa kể quá đông sẽ khó quản lý, rối rắm khi sắp xếp đội hình lẫn phân chia phần lời bài hát, vũ đạo.

TripleS ra mắt năm 2022, là nhóm nữ có số thành viên đông nhất K-Pop hiện tại, với 24 người. Ảnh: Modhaus

Tại showcase Assemble 24 tháng 5 năm ngoái, ca sĩ Na Kyung (nhóm TripleS) cho biết vì nhóm đông thành viên, mỗi khi có lịch trình vào buổi sáng, 24 cô gái phải dậy từ rất sớm. Họ chia thành từng tốp nhỏ, phân thứ tự đi trước - sau để kịp làm tóc, trang điểm. "Có hôm tôi phải rời khỏi ký túc xá lúc 1h", Na Kyung nói.

TripleS vẫn cho rằng đông có lợi thế, họ có thể thử nghiệm nhiều concept, đa dạng phạm vi lẫn màu sắc âm nhạc, tuy nhiên điều kiện bắt buộc là nhóm phải phân tách, hoạt động và thử nghiệm theo từng đội hình con. Điều này dẫn đến hạn chế khác: Không phải cô gái nào cũng có cơ hội tỏa sáng như nhau. Những thành viên ít được chọn vào nhóm con dễ bị gạt ngoài lề hoặc không được khán giả công nhận.

Đơn cử nội bộ TripleS, trong khi ca sĩ Kim Yoo Yeon hoạt động cùng sáu nhóm con, Lee Ji Woo tham gia năm đội hình nhỏ, các gương mặt khác chỉ xuất hiện trong 1-2 nhóm nhỏ (như Shinwi, Kaede, Seo Ah hay Seol Rin). Nhiều thành viên không có cơ hội trổ tài, dẫn đến sự chênh lệch độ nhận diện, không ít người bị khán giả quên mặt lẫn tên.

Mặt khác, một chuyên gia từ Yonhap News nhận định toàn cầu hóa là xu hướng chung, càng nhắm đến thị trường ngoại quốc, các công ty càng cần ưu tiên nhóm ít nhân sự - vừa dễ quản lý, vừa phù hợp mô hình xây dựng fandom quốc tế, nhất là khi nội dung đa ngôn ngữ và thành viên đa quốc gia được đón nhận mạnh.

Nhạc phẩm 'Jump' của Blackpink Blackpink phát hành MV "Jump" ngày 11/7. Video: YG

Thực tế, nhiều nhóm 4-5 người tạo sức hút, tên tuổi vượt khỏi biên giới Hàn. Blackpink được xem là hình mẫu thành công cho các girlgroup hiện đại. Hoạt động hơn chín năm, nhóm trở thành "gà đẻ trứng vàng" của YG. Sản phẩm của họ luôn gây sốt toàn cầu ngay khi ra mắt, gần nhất là hit Jump. Xét góc độ cá nhân, Lisa, Jennie, Rosé, Jisoo đều xây dựng được tầm ảnh hưởng toàn cầu ở lĩnh vực âm nhạc, thời trang.

Nhóm Blackpink. Từ trái qua: Rosé, Jennie, Jisoo, Lisa. Ảnh: YG

Các nhóm bốn thành viên nổi bật khác phải kể đến aespa, Mamamoo. The Korea Times chỉ ra thêm nhóm nữ bốn người gây tiếng vang ngay khi debut là Fifty Fifty, H1‑Key. Với bản Cupid, Fifty Fifty đạt vị trí Billboard Hot 100 nhanh nhất lịch sử K-Pop. "Điều này cho thấy chất lượng hơn số lượng và nhóm nhỏ vẫn có thể vươn tầm quốc tế", tờ này viết.

Dailian dẫn lời đại diện một công ty giải trí Hàn: "Hiện khán giả coi trọng thần tượng ở khả năng hát live và kỹ năng trình diễn trước đám đông. Thay vì tập trung tăng số lượng, chúng tôi muốn đầu tư chiều sâu, giúp nhóm thể hiện sự đồng đều, tạo màu sắc âm nhạc rõ nét, vừa tiết kiệm chi phí, vừa hiệu quả về chiến lược".

Thiên Lam (Theo Dailian)