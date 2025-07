Blackpink gây sốt toàn cầu với hit 'Jump'

Blackpink thống trị Spotify sáu ngày liền với ca khúc "Jump", là nhóm K-Pop đầu tiên có ba hit đứng nhất nền tảng này.

Blackpink gây sốt toàn cầu với hit mới 'Jump' Nhóm phát hành MV "Jump" ngày 11/7. Video: YG

Hôm 18/7, Spotify - nền tảng cung cấp nhạc, podcast và video kỹ thuật lớn nhất thế giới - công bố nhạc phẩm đạt trung bình 6,27 triệu lượt nghe mỗi ngày. Tổng cộng cả tuần, Jump cán mốc 44,7 triệu lượt - cao nhất trong tất cả sản phẩm phát hành năm nay. Lần thứ hai nhóm có ca khúc "càn quét" Spotify Global Daily sáu ngày liên tiếp, sau Shut down. Tính đến sáng 19/7, bản hit có gần 53 triệu lượt phát.

Trước đó, bốn cô gái nhà YG còn có hai ca khúc đứng đầu Spotify toàn cầu :Pink Venom (2022) và Shut down (2022). Ngoài ra, nhóm còn lần thứ chín đạt thành tích nổi bật trên UK Official Singles Chart - bảng xếp hạng âm nhạc danh giá của Anh. Theo kết quả ngày 18/7, Jump đứng thứ 18, lọt vào Top 40 - thứ hạng cao nhất của họ từ trước đến nay.

Trên YouTube, ca khúc trở thành video được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng MV thịnh hành toàn cầu của nền tảng này bảy ngày liên tiếp. Hiện nhạc phẩm cán mốc 77,6 triệu lượt và hơn 380.000 bình luận.

Ngoài ra, nhạc phẩm đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của 61 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ. Ở nền tảng số nội địa Hàn như Melon, Genie hay FLO, Blackpink vươn lên vị trí cao nhất từ trước đến nay, cho thấy tiềm năng "giữ nhiệt đường dài", theo Edaily.

Blackpink lần đầu trình diễn ca khúc 'Jump' Blackpink lần đầu trình diễn "Jump" ở Hàn Quốc, hôm 5/7. Video:Bbu_Blackpink

Jump do Dave Meyers - từng hợp tác Blackpink trong MV như Kill this love, How you like that - đạo diễn. Ca khúc thuộc thể loại hardstyle kết hợp EDM, đậm phong cách đô thị hiện đại lồng ghép yếu tố siêu anh hùng. Hình ảnh pha trộn giữa thực cảnh thành phố và kỹ xảo CGI, ứng dụng ánh sáng neon, phối màu tương phản mạnh cùng các cảnh slow motion.

Nội dung khắc họa các thành viên Blackpink như những nhân vật có sức mạnh vượt trội - xuất hiện trên biển quảng cáo khổng lồ, xe bus hoặc trực tiếp "bước vào tâm trí" công chúng. Đây là cách ẩn dụ hóa tầm ảnh hưởng của nhóm lên văn hóa đại chúng, hiện diện trong tiềm thức người hâm mộ.

Từng khung hình thể hiện tinh thần "bật lên" khỏi giới hạn, định kiến - như tên chủ đề ca khúc. Mỗi thành viên xuất hiện với concept riêng: Jennie phá tường, Rosé chạy trên mái nhà, Lisa điều khiển phương tiện tốc độ cao, Jisoo hóa thân người truyền cảm hứng qua sóng điện từ. Các set đồ trong MV đậm chất Y2K pha lẫn military (trang phục lấy cảm hứng từ quân đội) gồm: crop-top, áo da, boots cao cổ, dây đai, thể thao cao cấp, tạo diện mạo "cool girl futuristic" (phong cách vị lai).

MidnightRebels - DJ chuyên hardstyle - cho rằng Jump là "cú bứt phá mạnh mẽ", với bassline gây "bão", có thể trở thành chất liệu cho album EDM của Blackpink trong tương lai. Chuyên trang KBopped chấm 8,5/10 điểm, đánh giá sản phẩm cân bằng giữa "phong cách cũ và hướng đi mới" nhưng đoạn cuối chưa đủ cao trào. Trang K-pop Reviewed nhận xét phần beat mang cảm giác "vui vẻ, bay bổng" với chút cảm hứng EDM châu Âu, dù phần lời lặp, ngắn.

Tương tự, SeoulBeats nhận xét MV tạo cảm giác "đã mắt" nhờ cách dựng nhanh, hình ảnh mạnh, tuy nhiên kỹ xảo CGI chưa thực sự hoàn hảo. Pitchfork đánh giá cao tính biểu tượng và chất điện ảnh, nhất là năng lượng đồng bộ của nhóm, dù kịch bản không có câu chuyện rõ ràng. Trong khi đó, Reddit (r/kpop) ví MV như "trailer phim hành động ngắn".

Trước đó, ở concert mở màn tour thế giới Deadline tại Goyang, Hàn Quốc, nhóm lần đầu thể hiện Jump, nhận phản hồi tích cực từ 40.000 fan. Các thành viên kỳ vọng Jump là "điểm nhấn mùa hè" và "cú hích tinh thần" cho họ trên sân khấu quốc tế. Từ nay đến ngày 25/1/2026, các cô gái lần lượt biểu diễn ở 16 thành phố trên như Los Angeles, New York (Mỹ), Paris (Pháp), Milan (Italy), London (Anh), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Tokyo (Nhật Bản), kết thúc tại Kai Tak (Hong Kong).

Nhóm dự sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc hồi tháng 9 năm ngoái. Từ trái qua: Rosé, Jennie, Jisoo, Lisa. Ảnh: Reuters

Blackpink hoạt động hơn 9 năm, là "gà đẻ trứng vàng" của YG. Bốn thành viên đều xây dựng được tầm ảnh hưởng toàn cầu ở lĩnh vực âm nhạc, thời trang. Họ lần đầu đến Việt Nam tổ chức concert năm 2023, hai đêm thu hút hơn 60.000 khán giả.

