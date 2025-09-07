Startup AI nổi tiếng phải trả 1,5 tỷ USD vì rắc rối bản quyền

Anthropic, startup AI đứng sau chatbot Claude, đồng ý trả ít nhất 1,5 tỷ USD nhằm giải quyết vụ kiện tập thể với một nhóm tác giả sách.

Theo hồ sơ tòa án ngày 5/9, Anthropic sẽ trả khoảng 3.000 USD cho mỗi cuốn sách được coi là bị truy cập trái phép để đào tạo mô hình AI, cộng thêm tiền lãi, đồng thời chấp nhận tiêu hủy các tập dữ liệu chứa tài liệu bị cáo buộc vi phạm bản quyền.

Các luật sư Anthropic và nhóm tác giả cho biết, nếu thẩm phán liên bang chấp thuận, thỏa thuận giải quyết vụ kiện tập thể sẽ là "khoản bồi thường bản quyền lớn nhất lịch sử từng được công bố".

CEO Anthropic Dario Amodei. Ảnh: TechXplore

Justin Nelson, luật sư tại công ty luật Susman Godfrey, tin rằng sự việc sẽ đặt ra tiêu chuẩn mới cho các công ty AI trong việc trả tiền cho nghệ sĩ, tác giả và chủ sở hữu bản quyền khác khi dùng tác phẩm của họ để đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn. "Thỏa thuận mang tính bước ngoặt và đầu tiên trong kỷ nguyên AI này vượt xa bất kỳ thỏa thuận bồi thường bản quyền nào từng được biết đến", Nelson nói với Business Insider.

Anthropic chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Số tiền 1,5 tỷ USD sẽ được trao cho các tác giả có sách trong Pirate Mirror Library và Library Genesis, hai cơ sở dữ liệu sách lậu mà Anthropic sử dụng để đào tạo AI. Các luật sư Anthropic và nhóm tác giả ước tính có 500.000 cuốn sách trong cơ sở dữ liệu, nhưng Anthropic sẽ chi thêm tiền nếu phát hiện nhiều sách hơn. Theo thỏa thuận, startup này vẫn phải chịu trách nhiệm nếu sử dụng sách lậu trong tương lai.

Trước đó, nhóm tác giả Andrea Bartz, Charles Graeber và Kirk Wallace Johnson đệ đơn kiện Anthropic lên tòa án quận liên bang khu vực Bắc California vào năm ngoái. Vụ kiện được các startup AI và công ty truyền thông theo dõi sát sao do ảnh hưởng lớn đến vấn đề vi phạm bản quyền trong kỷ nguyên AI.

Thu Thảo (Theo CNBC, Business Insider)