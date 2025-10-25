Mở hai tuyến buýt từ trung tâm TP HCM đi Bình Dương và Vũng Tàu cũ

Hai tuyến buýt từ trung tâm TP HCM đi Phú Chánh (Bình Dương cũ) và Vũng Tàu sẽ chạy từ ngày 1/11, đáp ứng nhu cầu đi lại sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, hai tuyến buýt do Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - Futabuslines đảm nhận khai thác.

Trong đó, tuyến 171 (Bến xe Phú Chánh - Trung tâm hành chính Bình Dương cũ - Bến Thành) dài 46 km, chạy từ 5h30 đến 19h25, 42 chuyến mỗi ngày, giãn cách 10–120 phút, thời gian hành trình 100 phút/chuyến.

Ngoài các điểm dừng hiện hữu, tuyến được bổ sung thêm 4 điểm đón trả khách tại khu vực đông dân cư ở Bình Dương cũ: Trung tâm hành chính Bình Dương (đường Lê Lợi); Tòa nhà Becamex (đại lộ Bình Dương); Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (đường Phạm Ngọc Thạch); Siêu thị Lotte Mart (khu đô thị The Seasons).

Tuyến 171 có giá 15.000 đồng cho cự ly dưới 15 km, 30.000 đồng cho từ 15 đến dưới 30 km, và 70.000 đồng nếu đi từ 30 km trở lên hoặc suốt tuyến.

Xe được sử dụng trên tuyến buýt 171 và 172. Ảnh: Lê Giang

Tuyến 172 (Bến xe Vũng Tàu – Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - Bến Thành) dài 97 km, chạy từ 4h30 đến 19h45, 38 chuyến/ngày, giãn cách 10 - 225 phút, thời gian hành trình 130 phút/chuyến.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tuyến dừng đón trả khách tại: Chung cư Gateway (đường Nguyễn Hữu Cảnh); Siêu thị Coopmart Vũng Tàu (đường Nguyễn Thái Học); Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu (đường Bạch Đằng); Siêu thị Coopmart Tân Thành (quốc lộ 51).

Tuyến buýt này áp dụng giá 30.000 đồng cho dưới 30 km, 50.000 đồng cho từ 30 đến dưới 50 km, 80.000 đồng cho từ 50 đến dưới 80 km, và 110.000 đồng nếu đi toàn tuyến.

Theo Sở Xây dựng, việc mở hai tuyến buýt mới tăng kết nối giữa trung tâm TP HCM và các khu vực vừa sáp nhập, tạo thuận tiện cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức đi lại làm việc hằng ngày.

Trước đó, sau khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP HCM hồi tháng 7, thành phố từng tổ chức xe đưa rước miễn phí, nhưng nay chuyển sang khai thác thương mại ổn định.

Hiện TP HCM có 164 tuyến buýt với hơn 2.300 xe đang hoạt động. Theo lộ trình đến 2030, mạng lưới buýt sẽ mở rộng lên 3.300 xe, toàn bộ chuyển sang ôtô điện, năng lượng xanh.

Giang Anh