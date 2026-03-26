Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 ra mắt Đông Nam Á

Mẫu MPV phổ thông bản nâng cấp lắp hệ truyền động hybrid, giới thiệu tại triển lãm ôtô Bangkok, giá 28.700-29.600 USD.

Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi trình làng Xpander HEV mới tại Triển lãm ôtô quốc tế Thái Lan (Bangkok Motor Show 2026). Thái Lan cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á bán Xpander Hybrid.

Xpander Hybrid 2026 là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, áp dụng cho cả Xpander HEV và Xpander Cross HEV. Tại Thái Lan, Xpander HEV mới có giá 28.700 USD và Xpander Cross HEV 2026 giá 29.600 USD.

Mẫu MPV phổ thông trang bị hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên (công suất 92 mã lực, mô-men xoắn cực đại 134 Nm), kết hợp với môtơ điện (công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 255 Nm). Nuôi môtơ điện là gói pin lithium-ion 1,1 kWh. Dẫn động cầu trước. Xe có 7 chế độ lái.

Khung gầm của Xpander hybrid mới giữ nguyên như bản cũ với treo trước MacPherson kèm thanh chống lật và thanh giằng và treo sau dạng thanh xoắn. Phanh đĩa cả 4 bánh với đĩa thông gió ở bánh trước. Bộ vành hợp kim 17 inch, kèm lốp 205/55 R17.

Về ngoại hình, Xpander Hybrid 2026 tinh chỉnh nhẹ thiết kế. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, cản trước sau hầm hố. Ngoài ra, xe còn có sưởi kính sau và cảm biến gạt mưa tự động. Kích thước tổng thể của bản hybrid không thay đổi so với bản động cơ đốt trong.

Nội thất với ghế da tổng hợp màu đen, trang trí thêm với điểm nhấn màu đồng ở nhiều vị trí. Sau vô-lăng là màn hình LCD 8 inch. Ở trung tâm là màn hình cảm ứng giải trí 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Xpander Hybrid 2026 trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng, như cảnh báo điểm mù với hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Các tính năng an toàn chủ động tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBS/BA, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, 6 túi khí.

Triển lãm ôtô quốc tế Thái Lan (Bangkok Motor Show 2026) diễn ra từ ngày 25/3 đến 5/4.

