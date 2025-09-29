Mitsubishi Xpander Cross 2025: nâng cấp để giữ vị thế

Xpander Cross phiên bản 2025 giới thiệu cùng với Xpander AT Premium. So với bản AT Premium, Xpander Cross nhận được gói nâng cấp ít hơn.

Xpander Cross 2025 có giá 699 triệu đồng, mức giá này cao hơn 40 triệu đồng so với Xpander AT Premium và tăng nhẹ một triệu đồng so với bản cũ.