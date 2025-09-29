Mitsubishi Xpander Cross 2025: nâng cấp để giữ vị thế

Xpander Cross phiên bản 2025 giới thiệu cùng với Xpander AT Premium. So với bản AT Premium, Xpander Cross nhận được gói nâng cấp ít hơn.
Xpander Cross 2025 có giá 699 triệu đồng, mức giá này cao hơn 40 triệu đồng so với Xpander AT Premium và tăng nhẹ một triệu đồng so với bản cũ.
Xe được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất cho Xpander Cross với lưới tản nhiệt mới, cản trước phong cách mới. Cản sau Xpander Cross 2025 thiết kế mới, trong khi hai bên sườn không thay đổi.
Xe trang bị giá nóc, đèn trước và sau dạng LED.
Xpander Cross 2025 lắp động cơ 1.5 MIVEC công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Hộp số tự động 4 cấp 4AT, dẫn động cầu trước.
Xpander Cross 2025 trang bị vành thiết kế mới, trang trí hai tông màu, kích thước 17 inch.
Giống như bản AT Premium, Xpander Cross thiết kế lại nội thất. Xe bọc da hai tông màu đỏ-đen và trang trí với chỉ khâu tương phản.
Ghế bọc da hai tông màu thể thao mới. Hệ thống điều hòa tự động. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau gắn trên trần xe.
Bảng đồng hồ tài xế mới với màn hình kỹ thuật số 8 inch, trong khi bản cũ là màn analog kèm LCD 4,2 inch.
Vô-lăng thiết kế 3 chấu mới, bọc da và tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng. Xe trang bị khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm.
Màn hình cảm ứng giải trí nâng cấp từ 9 inch lên 10 inch. Đặc biệt, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.
Cụm cần số bọc da. Xe trang bị phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động Auto Hold.
Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh đẩy lên hoặc đẩy xuống, tựa lưng có thể gập gọn.
Hàng ghế thứ ba có thể gấp gọn tăng không gian chứa đồ. Hành khách ngồi hàng ghế ba phù hợp với thể trạng người châu Á.
Hãng xe Nhật Bản bố trí hai cổng usb cho hàng ghế sau, gồm cổng USB-C và USB-A.
Xpander Cross 2025 nâng cấp tính an toàn với 6 túi khí, bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
So với các đối thủ trong phân khúc như Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7, Xpander Cross có hàm lượng trang bị và an toàn phong phú, kiểu dáng cá tính và mức giá vừa phải. Sự cạnh tranh lớn hiện nay với các mẫu MPV này đến từ các dòng xe điện đã và sắp ra mắt.
Lương Dũng