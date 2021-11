Mitsubishi Xpander 2022 dùng hộp số CVT, phanh tay điện tử

IndonesiaMẫu MPV phiên bản nâng cấp được làm mới cả nội và ngoại thất, với thay đổi quan trọng gồm hộp số và tính năng phanh.

Những thay đổi ở ngoại thất gồm lưới tản nhiệt mới, ba-đờ-sốc trước thiết kế lại, đặc biệt là đèn pha LED dạng chữ T nằm ngang. Rồi đến kích thước vành xe cũng lớn hơn, từ 16 tăng lên thành 17 inch, kèm tạo hình mới.

Ba-đờ-sốc sau cũng được tinh chỉnh, đèn hậu kết hợp đèn xi-nhan và đèn báo lùi. Chiếc MPV còn có thêm nút bấm điều khiển điện ở cửa sau. Khoảng sáng gầm xe cũng tăng và giờ đây là 220 mm thay vì 205 mm hiện nay, cũng là mức cao nhất phân khúc.

Xpander bản nâng cấp, với lưới tản nhiệt thiết kế lại, đèn pha LED. Ảnh: Mitsubishi

Cabin của Xpander 2022 cũng được nâng cấp, thêm các mảng ốp bằng vật liệu mềm. Vô-lăng thiết kế mới phong cách thể thao hơn. Màu sắc nội thất kết hợp hai tông màu, đen-nâu và đen-be.

Các phiên bản GLS và Exceed sử dụng màn hình 7 inch, trong khi bản Sport và Ultimate dùng màn hình 8 inch. Cụm đồng hồ hiện đại hơn, điều hòa tự động, và hàng ghế thứ hai có bệ tì tay với chỗ để cốc.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm thiết kế lại nhằm tăng không gian hộc để đồ. Phía dưới bệ tì tay có thể chứa 4 chai dung tích 600 ml. Phía sau bệ tì tay có các cổng sạc Type-A và Type-C USB tăng tiện nghi cho hành khách hàng ghế sau.

Xpander 2022 sử dụng hộp số CVT thay cho loại AT 4 cấp hiện nay, với hệ thống treo được nâng cấp. Động cơ giữ nguyên, loại 1.5 i4 MIVEC, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm.

Không còn sự hiện diện của phanh tay vốn bị chê, Xpander giờ đây trang bị phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động. Ảnh: Mitsubishi

Những tính năng an toàn gồm phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động, điều khiển hành trình, cảm biến khóa cửa tự động, Stop and Go, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và đèn báo dừng khẩn cấp (ESS).

Mitsubishi Xpander bản nâng cấp bán ra với 6 màu sơn tùy chọn. Xe sẽ ra mắt tại triển lãm ôtô quốc tế Indonesia (GIIAS) diễn ra 11-21/11. Mẫu MPV cũng sẽ đến tới các thị trường khác ở Đông Nam Á.

Từ khi bán ra lần đầu vào năm 2017, Xpander đã có mặt tại một số thị trường trên thế giới, chủ yếu ở Đông Nam Á. Ngoài ra, chiếc MPV có mặt tại một số quốc gia ở Trung Đông, châu Mỹ latin, Nam Á và châu Phi. Doanh số cộng dồn đến hết tháng 10 năm nay là gần 372.000 xe.

Mỹ Anh (theo Automotive World, Otomotif)